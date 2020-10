Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social por México y el Partido Encuentro Solidario, podrían ser los partidos políticos que irían en una alianza o coalición con Movimiento de Regeneración Nacional para las elecciones del 2021.

En el resto de los organismos políticos no se observa una alianza de esa naturaleza, al menos hasta ahora, aunque para ello todavía hay tiempo. Y es que, por todas las decisiones que han tomado el Gobierno Federal, los diputados federales y senadores de Morena, lo más probable es que ninguno de los partidos tradicionales quiera ir en coalición, hablando del PAN, PRD, PRI, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano.

Hace días, EDGAR MELHEM SALINAS presidente del CDE del PRI descartó la posibilidad de ir en alianza con otros partidos políticos, aunque insistimos, aún queda tiempo para pensar. Lo mismo hizo el ex muchacho alegre GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ por Movimiento Ciudadano. Sin embargo, hay otros como el PRD donde la tentación de ir en unión con el partido en el poder es mucha y podrían aceptar la invitación de Morena, a sabiendas de que el ego de este organismo político ande por las nubes, pero la cohesión entre grupos, corrientes y expresiones por el suelo.

Lo que es casi un hecho, es que el Verde Ecologista de México no irá con el PRI y menos el desaparecido Nueva Alianza, coalición que tradicionalmente se integraba en Tamaulipas. Para nadie es un secreto que México Libre no participará en esta contienda, al no obtener el registro como partido político nacional, producto de un revanchismo que se tiene con el fundador que en este caso es el ex presidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA.

Derivado de lo anterior, habría que decir que los únicos que se pueden aliar para lograr cargos de representación política, son Morena, Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social por México y el Partido Encuentro Solidario. De hecho, este último respaldó el proyecto del ahora presidente de México ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en la denominada coalición “Juntos Haremos Historia”, al lado de Morena y el Partido del Trabajo.

Sin embargo, tanto al PES como al PT, no los tomaron en cuenta y menos les dieron cargo de elección popular, aunque sí mantuvieron el registro para seguir en el escenario político electoral. Del resto de los partidos, podría haber unión pero sería para hacerle bola y todos contra Morena y sus aliados, aunque a fuerza de ser sinceros, no logarían ponerse de acuerdo por las ambiciones políticas de cada quien.

De hecho, la elección del próximo año será de las más importantes, en donde lo que se va a buscar por la mayoría de los partidos es tener una representación en la Cámara de Diputados federales para que de esa forma, ya no se tomen decisiones como las relacionadas con el presupuesto de egresos de la federación, la desaparición de los 109 fideicomisos y la reducción de recursos a diferentes programas de apoyo al campo, la seguridad, niños con cáncer, salud, guarderías y los que se les ocurra. En fin.