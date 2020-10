Julio Urías fue recibido y ovacionado en los ángeles por aficionados de los Dodgers

El lanzador mexicano fue rodeado por varios fanáticos mientras el intentaba abandonar la zona en su vehículo

Julio Urías, pitcher de los Dodgers, fue recibido por aficionados cuando llegó a Los Ángeles luego de haber sido pieza importante en la conquista de la Serie Mundial ante los Rays de Tamba Bay.

El automóvil del beisbolista mexicano fue rodeado por fanáticos de los Dodgers que tenían, en su mayoría, el celular en mano intentando conseguir una foto con el pitcher y corearon Julio, mientras Urías dejaba la zona.

El pitcher sinaloense fue clave para acabar con la sequía de campeonatos para los Dodgers, equipo que desde hace 32 años no podía ganar un Clásico de Otoño, y que encontró en Víctor González y Julio Urías a los lanzadores para ganar el Juego 6 y levantar el trofeo.

“Julio, Julio, Julio!”#Dodgers players got a warm welcome home from hundreds of fans waiting for them at Dodger stadium tonight. Here’s a smiling Julio Urias, who closed out the W for the team last night. #JustinTurner not w/ the team from what we’ve heard. Live at 10p on @FOXLA pic.twitter.com/H218xsut0Z

— Bill Melugin (@BillFOXLA) October 29, 2020