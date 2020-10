Se nos acabó el encanto

Bien se dice, que por unos cuantos, la llevan todos. Dicho lo anterior, habrá que decirles que desde el uno de noviembre se implementarán nuevas medidas de restricción, como resultado de que mucha gente sigue restándole importancia a la pandemia y propiciado que Ciudad Victoria sea la que encabece el mayor número de casos de covid-19.

Es de esperarse que en el nuevo decreto gubernamental, que entrará en vigor a partir del uno de noviembre, vendrán medidas que no a todos van a gustar, aunque a fuerza de ser sinceros deberían ser más drásticas.

Prepárense para una restricción en cuanto a los horarios de las tiendas de conveniencia, comerciales y de autoservicio, restaurantes, establecimientos e incluso, no descarte que en el transporte público de pasajeros venga un horario reducido, a efecto de reducir la movilidad.

Son acciones que ya analiza el Comité Estatal de Seguridad y Salud y que con toda seguridad las anunciará GLORIA MOLINA en su calidad de Secretaria de Salud. La realidad de las cosas, es que las reuniones en palapas, convivios en casas particulares, ranchos, albercas, y francachelas en general, han ocasionado que el número de casos de covid-19 se dispare.

Un amplio sector de la población no tiene el más mínimo cuidado, no usa el cubrebocas como tampoco tiene un aseo permanente y constante, como lo indica el protocolo de salud. Hay lugares en los que se permitió reanudar el servicio al 50 por ciento de su capacidad y en lugar de acatar el ordenamiento, han tenido cupo lleno, en aras de recuperar los meses o semanas que no abrieron.

Lo habíamos anticipado en este mismo espacio, de suspender actividades que tienen que ver con el Halloween y por consecuencia, el acceso a los panteones con motivo del día de muertos. Por tanto, la medida va enfocada a reducir la movilidad desde ciertas horas de la tarde, la noche y hasta el día siguiente. Preparémonos para que pudiera no haber servicio de transporte público los fines de semana y de lunes a viernes, hasta las ocho de la noche o algo así.

En los comercios o tiendas comerciales, también habrá cierre o reducción de horarios. A quienes les gusta la cerveza y ese tipo de bebidas, tendrán que surtirse con anticipación porque podría no haber venta sábados y domingos, pero también que de lunes a viernes sería hasta las 20 horas, algo así.

Son medidas que seguramente se van a mantener por espacio de 15 días, en espera de que pudiera bajar la incidencia en casos de covid-19. Desde luego que no serán las mismas para otros municipios del Estado, donde los enfermos de este virus es menor, pero en los que no se descarta ese tipo de acciones vía decreto gubernamental.

Desde luego que a muchos incomodará, pero son necesarias para evitar que un rebrote de covid-19 alcance cifras que sature la capacidad de atención en hospitales y clínicas médicas. Insistimos, por unos cuantos, la llevan todos.

LOS MANCHADOS

En el Partido Acción Nacional pareciera que no hay cuadros, hombres y mujeres, que en un momento dado pasaran a ocupar cargos que sustituyan a quienes por obvias razones, decidieron presentar su renuncia. Incluso, no se observa en lo particular, alguien de los que anduvieron en la campaña de PILAR GÓMEZ a diputada local.

A los panistas de Victoria los siguen haciendo a un lado, menospreciados y abandonados, sobre todo a los que por años le dedicaron tiempo y esfuerzo, para alcanzar el poder. Un ejemplo pudiera ser en la Secretaría del Ayuntamiento, en donde CÉSAR SAAVEDRA ya despacha. Pareciera que panistas como ALFREDO DÁVILA CRESPO, LUIS TOMAS VANOYE, RODRIGO MONREAL BRISEÑO y otros no tienen capacidad de asumir una responsabilidad de ese u otro tipo.

Contrario a ello, le dan la oportunidad a quienes han estado identificados con el Revolucionario Institucional. Aunque pudiera decirse que los del PRI le saben mejor al tema y que por ende los están incorporando para recuperar la plaza el PAN, en el camino están haciendo a un lado a los que trabajaron por llegar, a donde se encuentra el partido. En fin.