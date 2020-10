Recortan recursos federales a municipios: Oseguera

Puro mariscal de campo en operación Tricolor

Respeto a la investidura…pero de los gobernadores

1.- Además de los 10 gobernadores que se mantienen en pie de lucha frente a la Federación en defensa de los recursos para sus estados, el alcalde de Cd. Madero Adrián Oseguera, de extracción morenista, reconoció que la Federación ha recortado los recursos que mes a mes llegan a las arcas municipales, con esto dijo que se espera un 2021 difícil en el tema financiero, con muchos ajustes en el ejercicio presupuestal.

Esta declaración del Jefe Edilicio sorprende por su filiación partidista, pero Oseguera es un hombre de negocios y su lógica no lo puede traicionar, las cosas no van bien, cuando no hay “entradas” suficientes, no puede haber los egresos planeados. Se cayeron las ventas, cerraron infinidad de comercios, bajó el movimiento en despachos y consultorios, en general en toda actividad productiva, por lo tanto al no haber ingresos, no hay impuestos a pagar o son mínimos, es decir bajó la recaudación fiscal.

Estos es algo que se veía venir, pero que el Gobierno Federal no lo dimensionó, no entendió que debía apoyar para contribuir al sostenimiento de las fuentes de trabajo y de producción del país; las consecuencias serán graves y las vamos a percibir en toda su dimensión principalmente en 2021; además, si la segunda ola epidemiológica es tan o más intensa que la primera, será un año muerto en los terrenos de la producción y de los impuestos y con todas las implicaciones en seguridad, violencia familiar y en las calles, y desde luego pobresa.

En ese marco de circunstancias el alcalde de Madero trató de justificar al Gobierno de la 4ª T, al explicar que el año próximo será complicado, porque el gobierno federal no está captando los recursos necesarios por impuestos debido a la pandemia, lo que propicia que los ajustes presupuestales se manifiesten en cascada.

2.- Una estrellita dorada en medio de la desolación priista, se agenció el Presidente del Comité Directivo Estatal Tricolor, Edgardo Melhem Salinas, al integrar una bien estudiada lista de nombramientos de delegados del CDE en 25 municipios. En ella figuran sus antecesores Enrique Cárdenas del Avellano, Aída Zulema Flores Peña y Serio Guajardo, así como otras figuras prominentes de las filas del Tricolor, Griselda Carrillo, Florentino Sáenz Cobos y José Hernández Cuesta.

Como puede apreciar hay ex alcaldes, ex diputados federales y locales y algunos en pleno desempeño en la actual legislatura. Pero la inmensa mayoría con mucho kilometraje recorrido en tareas partidistas, principalmente hay experiencia en desempeños electorales, son caras conocidas y esto permitirá contactar y sobre todo convencer a líderes y cabezas de organismos y secciones para que se sumen a la nada fácil tarea de revivir el partido.

El PRI se enfrentará a la más difícil de las batallas electorales al no tener las suficientes prerrogativas para apoyar a sus candidatos en las campañas, en ninguno de los tres niveles, es decir ni en diputaciones federales, ni locales, mucho menos alcaldías. El último recurso que le queda es apelar a la buena voluntad y generosidad de quienes vivieron tiempos de gloria en el priismo y que es justo retribuir a la institución, lo que esta les proporcionó en el pasado reciente.

3.- Por otra parte, es lamentable la decisión del Presidente López Obrador de no reunirse con los integrantes de la Alianza Federalista que forman 10 gobernadores, porque su decisión lastima a lo que representan ellos. No comprendemos porque el Jefe de la Nación por un lado defiende el respeto que se le debe a la investidura Presidencial, y por otra ofende a la investidura de los mandatarios, ambas son dignidades, de diferentes niveles, pero dignidades otorgadas por el pueblo, no son ciudadanos comunes, sino depositarios de la voluntad popular.

Ambos sectores, uno federal y otro estatal, representan uno de los tres poderes. De tal manera que en este caso no le cerró la puerta a Enrique Alfaro, sino a Jalisco, tampoco a Javier Corral Jurado, sino a Chihuahua, en idéntica forma se puede considerar a Francisco García Cabeza de Vaca por Tamaulipas y así podemos agotar la lista de los representantes de aproximadamente 30 millones de mexicanos.

¿Por qué el Presidente no quiere hablar con los gobernadores? No necesariamente tiene que responder afirmativamente a sus planteamientos, pero si es cuestión de urbanidad política escucharlos, y en ese marco exponer sus razones de porque no quiere o no puede modificar el pacto de distribución obsoleta que nos rige.

Quizá si escucha los planeamientos cambie de opinión. Lo acabamos de ver, como le hicieron comprender que en su trayecto por carretera de la zona fronteriza tenía que ser protegido por un aparatoso equipo de seguridad, y que el pueblo bueno no era suficiente para protegerlo de un eventual ataque y que debía portar un extraordinario chaleco de balas de nueva generación, lo cual lo obligó a portar un abrigo en plena temperatura de 34 grados. Lo entendió y lo aceptó. Y que bueno por el bien de México.

Por lo pronto vemos que los gobernadores no permanecerán de brazos cruzados ante la posición asumida por el Presidente, el cual les sugirió una consulta y están dispuestos a realizarla.

Tamaulipas ocupa el segundo lugar nacional de mayor índice recaudatorio y por ello exige que se le retribuya en obras, en inversiones, en acciones que incluso pueden ser ejecutadas por las delegaciones federales, no están pidiendo que les depositen el dinero, ese pretexto de que se piden recursos para hacer labor social con miras electorales, o por corrupción, ya está muy desgastado y nadie lo cree.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, lo ha manifestado de diferentes maneras, los recursos no necesariamente tienen que venir a parar a las arcas del estado, pero sí en obras, en inversiones para infraestructura, seguridad, servicios hospitalarios a cargo de instancias federales, en conclusión lo que se pide es justicia presupuestal para Tamaulipas y demás estados aliancistas..

LA ESTRATEGIA DE ALITO EN CAMPECHE.- Lo que en Tamaulipas acaba de hacer Melhem, es parecida a la línea seguida por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien al grito de “sálvese quien pueda”, integró un equipo adscrito al Comité Ejecutivo Nacional para que se haga cargo de la estrategia a realizar en su estado natal Campeche, ahí envió al operador mayor, al diputado federal Rubén Moreira como delegado especial electoral para reforzar al actual presidente del CDE, Ricardo Medina Farfán.

Moreira, exgobernador de Coahuila, dejó inmejorables resultados en esa entidad en los comicios del 18 de octubre pasado y obviamente Alito quiere “repetir colorado” en la que es su casa.

La plana mayor del priismo nacional, varios de ellos anotados en la nómina del CEN, integraron todo un equipo operativo que defenderá la gubernatura de Campeche y obviamente diputados federales y locales, así como alcaldías.

Después de conocerse la artillería “pesada” que Alito envió a Campeche, nos preguntamos con que defenderá las 14 gubernaturas restantes. Sabemos que sobran a lo largo y ancho del país elementos priistas con capacidad operativa, pero en estos tiempos nadie, o casi nadie, va disponer de recursos de su bolsa para movilizarse a realizar “trabajo social” en favor del Tricolor.

Pero esto apenas empieza a destaparse, el calendario electoral marcha rápido, estamos a tres meses de las precampañas para diputados federales, que tendrán lugar del 23 al 31 de enero y del 4 de abril al 2 de junio las campañas, para ese mismo rublo. Las locales a dos meses y días por empezar, y claro la pandemia sigue a todo lo que da, aquí está la segunda ola y no sabemos si pudiera haber modificaciones de las fechas en caso de un estado de emergencia nacional, además de lo que representen los cuadros locales de Tamaulipas.

En fin, a partir de aquí habrá una intensa actividad, lanzamiento de nombres a las faenas operativas y a las propias de un candidato(a).

Estamos refiriendo que sólo quedan dos meses y 4 días para que los partidos integren sus equipos, ausculten y elaboren un diagnóstico, designen a sus mejores hombres y mujeres para integrar su oferta electoral, elaboren y afinen sus estrategias, por cada municipio, distrito y estado.