Muerte al Pacto Federal actual: Alianza…

No se trata de jugar a las vencidas, pero estamos ciertos que como nunca la Alianza Federalista está decidida a convencer al Gobierno Federal, de que el camino de la unidad nacional es el único válido, si y solo sí, son finalmente escuchados y ajustado el presupuesto 2021.

Pero antes, vamos por partes en algo que ya establecimos aquí y que es válido para todos los mandatarios en turno. La Constitución Vigente tiene un articulado que es indicativo de lo que es responsabilidad inicial de todo mandatario federal.

Me refiero al 87 que señala la idea muy grata y general, diría yo, jubilosa de lo siguiente: «Guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande.»

Y luego otro, de mis favoritos, el 40, con el que se le deja en claro al Jefe de la Nación, que somos un país de 32 regiones. Leamos como si estuvieramos en primaria: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.

Entonces, por qué tanto ruido y esta idea de transformación sin atender estas dos premisas del Constituyente del 1917. Yo aun no lo entiendo, así que aquí vamos con este diferendo entre estados y poder central, cuya vida sería mucho más placentera si se atendieran estos dos preceptos diáfanos.

Falta de talento del equipo, afan de 6 seis años son muy poco tiempo para hacerlo todo. No tengo idea, pero lo cierto es que la transformación pretendida, no estaría en riña si se montara el proyecto en una alianza nacional que comandara el jefe de la nación, pero no es así.

Así la historia de una país de realismo mágico, donde se vive una polarización que poco ayuda al desarrollo nacional y menos cuando todo 2020, la hemos sobrevivido en la pandemia Covid 19 que todo lo corroe.

Por lo mismo, atentos a lo que establecieron este martes los miembros de la Alianza Federalista, quienes definieron que habra una Contra-Consulta, para revisar con la sociedad de estas entidades la pertinencia de quedarse o no en el Pacto Federal.

1.- Todo bajo el filtro del 2021 y donde las entidades que integran Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, son una fuerza nada débil si entendenos que hace 10 meses todos la daban por fracturada.

2.- ¿Y de quién creen que fue la idea de hacer una Consulta pata que osgobernadores logren respaldo sobre su agenda? Desde la misma voz del Jefe de Estado Mexicano y con ello, pareciera que no hay retorno, pues Andrés Manuel López Obrador es de los que no se equivoca y menos pide disculpas.

Covid 19: Y ya estamos listos para vivir en la nueva normalidad, las festividades del Día de Muertos donde todo lo que se realice, deberá cuidar las normas sanitarias y así, evitar actividades que afecten la vida.

Por ejemplo en el Matamoros de Mario López, en el marco de las actividades contempladas en el Festival de la Huesuda 2020 absolutamente todo los días 1 y 2 de noviembre se podrán seguir mediante las plataformas digitales.

Igual en Nuevo Laredo donde incluso la administración de Enrique Rivas y los representantes de las distintas fuerzas del orden público acordaron coordinar el operativo de seguridad que se realizará el 31 de octubre, día que las familias salen a festejar Halloween, y 1 y 2 de noviembre en que celebran el Día de Muertos, con el fin de evitar mayores contagios por Covid-19 entre la ciudadanía.

Nadie quiere aumentos en los contagios y que se regrese a índices graves de fallecimientos por Covid, es algo en lo que coinciden todos. Cierre de todos los panteones, para impedir que la gente de manera irresponsable acuda sin el debido cuidado sanitario.

En Tampico, Jesús Nader ha sido muy enfático; “Sabemos lo complicado, lo delicado que es el tema lo estamos evaluando contaremos con: Protección Civil, con COEPRIS, para tomar una determinación, sabemos que hay que dar preferencia sobre todo al tema de salud, posteriormente lo económico…no poner en riesgo los contagios que existen hoy en Tampico”.

Nostra Política.- Cuídense… los panteones están bien sin nosotros. Literal.