Crece discordia en el país  

Cero.- En estos días estamos por llegar a la cifra de 90 mil muertos por Covid-19 en México. La clase política gobernante esta ya siendo golpeada por esta enfermedad: En esta semana han dado positivo al coronavirus el Secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán; Yeidcol Polesky, dirigente nacional de MORENA; Mario Delgado, diputado presidente de la Cámara baja, Gibran Ramírez, apasionado amlover. Igual han dado positivo a Covid-19 el líder panista Ricardo Anaya, quien recién anunció su retorno al cuadrilatero de la lucha política.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que todos los martes se hace una prueba de Covid-19 para descartar un posible contagio, aunque no ha presentado síntomas, «yo me cuido, guardo la sana distancia, eso es lo principal y afortunadamente no he tenido síntomas».

«Me hago una prueba, por lo general, por semana para estar seguro, sobre todo, para no contagiar a nadie; me hago la prueba los martes… llevo como unas seis, ocho, y me cuido», dijo.

Uno.- Javier Corral, gobernador panista de Chihuahua llamó mentiroso al Presidente Andrés Manuel López Obrador y lo acusó de sembrar el odio todos los días.

El gobernador Javier Corral, aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador y sus colaboradores se comportaron como “navajeros de barrio” respecto al tema del tratado del agua entre el estado y Estados Unidos, argumentó que en medio de la crisis del país lo que se necesita es liderazgo responsable.

“Lo que el presidente de la República quiere no son relaciones institucionales, él quiere subordinación y acá eso jamás lo va a tener. Yo representó primero al pueblo de Chihuahua y ese es el principal interés que tengo: defender a la gente y al pueblo de Chihuahua porque a mí me eligieron para eso”.

Dos.- ¿A dónde vamos con estos enconos? Pues sencillo, a la continuación de los enconos. La intención parece ser sembrar el encono. En el tema por ejemplo de que las playas son públicas, con acceso para todo mundo y no solamente para los ricos que construyeron casas palaciegas junto al mar va a ocasionar enfrentamientos de pronostico reservado aquí y allá. Ciertamente, legalmente no hay playas privadas pero con este decreto presidencial pues se va a disminuir la inversión en playas y muy seguramente la llegada de extranjeros a nuestro país acostumbrados como estaban a que nadie los molestaba en tales sitios… ¿y que va a pasar por ejemplo con las contadas playas nudistas que hay en los litorales mexicanos?

Todo ello en el marco de que la inseguridad no cesa. Y el Secretario de Seguridad Publica, Alfonso Durazo ya anunció que deja el cargo para irse de candidato a Gobernador de Sonora, por MORENA, claro.

Durazo fue cercano al priista Luis Donaldo Colosio Murrieta, luego al panista Vicente Fox Quesada, y ahora al Presidente Andrés Manuel. ¿Ganará Sonora? No lo creo.

Tres.- El diputado federal tamaulipeco Erasmo González Robledo reporta que fue aprobado en la Cámara de Diputados el dictamen a la minuta en la que se declara la procedencia y trascendencia de la petición de Consulta Pública, hecha por el Presidente AMLO, designando el día domingo 1 de agosto del 2021, para llevar a cabo este trascendente hecho.

El maderense González Robledo, destacó que serán convocados las y los ciudadanos de la República mexicana para que emitan su opinión en el proceso de Consulta Popular sobre: “las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años anteriores por los actores políticos”.

Será el Instituto Nacional Electoral quién designe la ubicación de las Casillas para la consulta popular, las cuales deberán de tener fácil acceso, en condiciones para uso de personas adultos mayores o con alguna discapacidad, además de difundirse el listado de ubicación e integración de mesas directivas de casilla.

La pregunta impresa en la boleta será: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? A CUIDARSE.