Para qué esperar

No obstante el registro que presentan los demás municipios de Tamaulipas, donde la reactivación económica va como dicen los marineros, viento en popa, la Capital del Estado presenta un descontrol en cuanto a los casos de covid-19. De hecho, hay quienes ya visualizan un rebrote de esta pandemia para lo que resta del año, motivo por el cual, no estaría demás que la Secretaria de Salud GLORIA MOLINA GAMBOA y quienes forman parte del Comité Estatal de Seguridad y Salud, vaya analizando escenarios y pensando en la implementación de medidas encaminadas a la prevención, independientemente de que se registrara un rebrote o no. Sería una especie de mecanismo que permita poner orden, en algo que habrá que reconocer, está fuera de control, al menos hasta ahora. Y no es tanto por la apertura económica que se ha dado en establecimientos comerciales, las grandes empresas, centros de trabajo o lugares de diversión y esparcimiento como las playas de la zona norte y sur de la entidad, sino porque la mayor parte de la gente empieza a relajarse y desprotegerse en cuanto a medidas de prevención contra el covid-19. Si no se ha dado cuenta GLORIA, habría que decirle que en Victoria por ejemplo, las medidas se han relajado por parte de la población en contubernio con prestadores de servicios que han aflojado y ya no son tan exigentes. Octubre prácticamente está agotado y en noviembre, la única fecha festiva que está por venir es el día 20, fecha del inicio de la Revolución Mexicana. De antemano se sabe que no habrá desfile y hasta cierto punto podemos estar tranquilos. También de que permanecerán cerrados los panteones los días una semana antes y otra después del día dos y por tanto, desafortunadamente no podrán visitar familiares, a quienes se nos han adelantado en el camino. Sin embargo, también está por venir diciembre y sus posadas, la navidad y el año nuevo y por ende, la fiesta, el convivio y otros encuentros sociales que bien podría irse recomendando que se evite, para prevenir una propagación de contagios. Antes, está la misa, el entonar de las mañanitas a la virgen de Guadalupe y otras actividades que insistimos, como medida de prevención, deben prohibirse. Lugares como Ciudad Victoria está rebasada la capacidad de prevención, como resultado de que la gente ve como superada la pandemia, cuando es todo lo contrario. El covid-19 se mantendrá por tiempo indefinido y si a eso se le suma la influenza, el cierre de año no es nada alentador en materia de salud. Por ello es importante que la Secretaria de Salud GLORIA MOLINA lleve éste y otro tipo de propuestas al Comité Estatal de Seguridad y Salud para lo que resta del año, porque de no ser así y prohibir con anticipación posadas, cenas, almuerzos, convivios, encuentros en palapas, reuniones familiares y demás, terminaremos el año con un elevado número de enfermos covid. En la calle hombres, mujeres y niños ya no usan el cubrebocas. En algunos negocios entran y salen sin la aplicación de gel antibacterial y no hay quienes les tomen la temperatura. En las unidades del servicio de transporte público, los usuarios suben y bajan sin que los operadores les digan algo. Se dejó de sanitizar los pasamanos, el interior de los vehículos, los asientos, pasillos y en el peor de los casos, trasladan de un lugar a otro con o sin cubrebocas. Es decir, los operadores de unidades de transporte ya no son tan exigentes como lo fue en un principio y prefieren subir más gente que tener cuidado en la prevención. A la fecha, la Capital del Estado ocupa el primer lugar en cuanto al número de personas contagiadas por covid-19. No es un sitio halagador ni tampoco deseable, de tal forma que la única manera de disminuir la proliferación del virus, es retomando las medidas de prevención. Estamos a un paso de volver al cierre de establecimientos, de regresar a las primeras medidas que se implementaron y eso, a nadie le gustará. Sin embargo, no queda otra, porque los casos covid-19 en Ciudad Victoria cada día son más y no se observa, en el corto plazo, una tendencia a la baja. En fin.

