Pésima experiencia de independiente

Ante el avance rápido de los días y la cercano de la fecha de vencimiento, el Instituto Electoral de Tamaulipas prepara la realización de un curso virtual para quienes aspiran a obtener una candidatura por la vía independiente, ya sea para diputado local en alguno de los 22 distritos o bien, de los 43 ayuntamientos de Tamaulipas. La presidenta de la Comisión Especial Encargada de dar Seguimiento al Procedimiento de Postulación y Registro de las Candidaturas Independientes, consejera MARÍA DE LOS ANGELES QUINTERO RENTERÍA será quien participe, junto con LUIS MANUEL MOCTEZUMA en su calidad de Subdirector en el Ietam. De entrada el curso llega con anticipación y será el viernes a las cinco de la tarde y el sábado a las diez de la mañana. A tiempo, porque el plazo para hacer de manifiesto el interés de participar ante el Instituto inició el 19 de octubre, pero vence el uno de diciembre, de tal forma que es importante decirles a los interesados, en qué consiste la candidatura independiente y qué es la serie de requisitos de que deben cumplir. Quizá la peor experiencia que se tiene de una candidatura de ese tipo, es sin duda la que encabezó el ex alcalde en la Capital del Estado XICOTENCATL GONZÁLEZ URESTI, en la primera, aunque en la segunda ocasión fue postulado por el Partido Acción Nacional. En ambos casos, XICO fue toda una decepción y una frustración para la gente que confió en él y que al final de cuentas, los defraudo. Muchos se acuerdan más de los bailes de zumba que GONZÁLEZ URESTI hizo afuera del Instituto Electoral, que de lo poco o mucho que logró en sus intenciones por mejorar las condiciones de la Capital del Estado, la cual la dejó en dos años más que destrozada. No digamos que hubiera pasado en el último tramo de su trienio. Habrá que decir, que el curso que ofrecerá el Ietam, sentará las bases para decidirse si van o no, aquellos que piensan en una candidatura independiente a diputado local o bien, alcalde en sus respectivos municipios. En este curso se abordarán temas que tienen que ver con requisitos, impedimentos, postulación, registro y fiscalización en las candidaturas independientes, además de otros que tienen que ver con la constitución de una asociación civil ante el Registro Público, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y aperturar tres cuentas bancarias. Si bien los requisitos pudieran no ser tan complicados, el mayor trabajo tendría que ser en campo, cuando se lleguen los tiempos de ir en busca de las firmas de apoyo, para cumplir con este otro requisito y recibir del Instituto Electoral la constancia que lo acredite como candidato independiente. Insistir en que el curso es virtual, forma en la cual pueden realizar el registro para participar como también acudiendo a las oficinas del Instituto. Así que, todos los interesados en obtener una candidatura independiente, pueden participar en este curso que insistimos, llega en buen momento, para que los que aspiran, tengan tiempo suficiente para decidir.

LOS MANCHADOS

Finalmente ERIC VALDEZ se hará cargo de la dirección de Comunicación Social, en el Ayuntamiento de Victoria, en sustitución de GLORIA MONTALVO. Diremos que ERIC ocupó ese cargo en el gobierno de ALEJANDRO ETIENNE LLANO, de tal forma que conoce la tarea a realizar, aunque son escenarios distintos. Pese a ello, ERIC cuenta con el respaldo de la alcaldesa interina PILAR GÓMEZ, lo que le facilitará aún más realizar su chamba. ¿Qué pasará con GLORIA? en primera instancia tendrá que participar en el proceso de entrega recepción y luego irse a casa. Muchos la han satanizado en las últimas semanas, aunque habría que decir que MONTALVO únicamente acató órdenes de quien fuera su jefe, el ex alcalde bailarín. De hecho, hay que mencionar también que no obstante a propuestas, recomendaciones, asesoría y planteamientos que en su momento le hizo GLORIA a GONZÁLEZ URESTI para mejorar tareas relacionadas con la difusión del trabajo realizado por el presidente municipal, incluso de relación con medios de comunicación, este último hizo lo que quiso y nunca aceptó las sugerencias ni de GLORIA, y menos de directores de otras áreas, de ahí las consecuencias de un mal trabajo realizado por los asesores de XICO. En fin.