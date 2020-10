Erasmo/Soto vs Rojas

Uno.- El tamaulipeco –de Cd. Madero—que está destacando, que trae “power”, en la Cámara Federal de Diputados es Erasmo González Robledo, actual Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de este poder legislativo.

Al inaugurar el «Parlamento Abierto Virtual Rumbo al Proyecto de Egresos de la Federación 2021», Erasmo González dijo que en la crisis derivada del Covid-19 ha tenido profundas implicaciones en las actividades productivas del país, el proyecto de egresos 2021 no contempla el incremento deseado; la Federación prevé un gasto menor en 0.3%, respecto al 2020.

Erasmo, dice es importante “identificar formas para que los recursos sean ejercidos con una gran eficiencia y responsabilidad, tratando de hacer más con menos… ver prioridades, anteponiendo siempre el bienestar de la población. No podemos dejar de apoyar a los sectores que más lo necesitan».

Es básico “sentar las bases para alcanzar una sociedad más justa, democrática e igualitaria”. Hacer más con menos. Todo un retote.

Dos.- ¿Qué se trae el chilango Alejandro Rojas Díaz Durán con Tamaulipas y su Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca? Nació en la Cd. de México en octubre de 1957? El tema de Tamaulipas y del gobernador de los tamaulipecos es asunto de los tamaulipecos. Creemos que Alejandro Rojas, por lo demás, no es muy leal que digamos. En el lejano año de 1977—cuando tenía justo 20 años de edad– el Lic. Porfirio Muñoz Ledo le dio oportunidad de ser su Secretario particular. ¿Y como le paga? Pues mal. En lugar de apoyar a on Porfirio de ser el Presidente de MORENA, ah, no, le hace la competencia y se lanzó también para ser Presidente nacional de MORENA.

Que ya se olvide Rojas de Tamaulipas… mejor que aplique todas sus energías…a su “Gran Idea” de que el Estado de Tabasco se llame… (que arrastrado, y servil, ¿o como se dice?) en lo sucesivo “Tabasco de López Obrador”, para rendirle honores al Presidente Andrés Manuel López Obrador…así como Puebla…se llama “Puebla de Zaragoza”, en honor del General Ignacio Zaragoza.

En este asunto de Alejandro Rojas, ya en el inicio de semana el diputado local Arturo Soto Alemán, le dijo bien clarito en la red Twitter: “es un ridículo leguleyo. Si quiere hablar de financiamientos vaya a investigar los recibidos por el Partido MORENA, vía el hermano de AMLO”.

Y remató: “En su partido usted ni hiede ni huele, por eso se quiere hacer fama con el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca”.

Tres.- Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, Tamaulipas tiene el lugar 15 en que la gente hace más llamadas al teléfono de emergencias, 911, 066 u similares, con 260 mil, 890 llamadas en 2019. Nuevo León encabeza la lista con más llamadas—un millón, 595 mil, 795. Siguen Guanajuato, Sonora, Baja California, Jalisco, Chihuahua, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Michoacán, Chiapas, Hidalgo, Aguascalientes, Sinaloa y nosotros.

Las entidades que tienen más personal de seguridad pública son Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Aguascalientes, Sinaloa, y luego Tamaulipas con 4 mil, 933 personas.

Uno.- Verdaderamente sorpresiva la paliza que le propinaron los ciudadanos de los estados de Hidalgo y Coahuila al Partido MORENA, alzándole los priistas con el triunfo electoral. MORENA es como sabemos “el partido en el poder”.

Ciertamente, cada elección es distinta, pero es evidente el rechazo que para MORENA se dio en esas dos entidades del país. Parece ser que el apoyo económico a los estudiantes de secundaria y prepa no se ha traducido en un apoyo al partido MORENA, que es el partido del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Tampoco parece haber funcionado ahí –en Hidalgo y Coahuila—al partido en el poder, MORENA, que paga a los ninis de dichos estados—y de todo el país—la cantidad de 3 mil, 600 pesos mensuales.

Se entiende que los referidos ninis (que ni estudian ni trabajan) es a cambio de que se comprometan a ira un centro de trabajo a capacitarse”. “Jóvenes construyendo el futuro”, se llama el programa. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro se mantiene en la opacidad al tener un padrón con información improbable, incompleta e inverificable, aseguró la organización “Mexicanos contra la Corrupción”.

María Amparo Casar, presidenta de esta organización, dijo que una irregularidad que se detectó fueron personas físicas, incluso diputados federales que se inscribieron al programa como centros de trabajo.

«La información no se puede verificar, cómo vamos a verificar si existe Abarrotes Alex, si no hay datos, una dirección”, dice María Amparo. A CUIDARSE.