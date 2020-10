.El PRI como el Ave Fénix, resurge de sus cenizas

Morena busca responsables de su derrota

Por encima de los dichos están los hechos

1.- Las expectativas de triunfo que acariciaba Morena, se vinieron abajo de manera estrepitosa, hablamos de los comicios del domingo en Hidalgo y Coahuila, sin duda, “del dicho al hecho hay mucho trecho”. Las encuestas una vez más fracasaron, porque reflejaron el triunfalismo del patrocinador, alimentaron expectativas optimistas; hoy se buscan culpables, internos y externos, la estrategia de desconocer resultados electorales lo trae en el ADN este partido, pese a que no hay manera de modificaciones sustanciales, asume desde ahora inconformidad con los resultados.

La circunstancia es que los morenistas todavía no se reponen del mareo que les dejó el 2018, sin tomar en cuenta que los dos estado en cuestión, son gobernados por el Tricolor y con condiciones muy particulares que tenían que llevarlos al triunfo. Agregue usted la parálisis de Morena (como la hay en Tamaulipas) y no tuvo gran cambio durante las campañas electorales.

Por lo pronto el mensaje que deja esta jornada a los morenistas, es que no resulta suficiente la política de su líder moral desde el púlpito de Palacio Nacional; que no bastan los apoyos de política social, o por lo menos no son milagrosos; que los ciudadanos tienen claro otra clase de necesidades que cotidianamente son demandadas en las calles y en el escenario mediático; que las descalificaciones de las redes sociales no contribuyen a construir triunfos, que por encima de los dichos están los hechos.

El ganador de esta jornada sin lugar a dudas es el PRI, porque los resultados obtenidos no sólo supera a cualquiera de sus competidores, sino porque logró un posicionamiento superior al que tenía en esas entidades, se lo digo en cortito, de 22 municipios que hoy gobierna en Hidalgo todos del medio rural, hoy ganó 32 incluyendo poblaciones importantes como es Pachuca y Mineral de la Reforma, y en Coahuila donde ahora tiene 10 diputados incluyendo los plurinominales, este domingo ganó la totalidad de los distritos.

2.- En Coahuila la tierra de los Moreira, donde únicamente se eligieron diputaciones locales el PRI, ya dijimos, obtuvo carro completo al ganar los 16 distritos, hay ocho curules plurinominales que se repartirán entre los partidos de oposición, con lo cual sumarán un total de 24. En la actual legislatura próxima a concluir, el PRI posee 10 diputados (incluyendo plurinominales), el PAN 9 (también con pluris), Morena 1, PRD 1, UDC 2 y dos independientes.

Como puede apreciar los tricolores se pusieron la camiseta, a grado tal que desplazó a Acción Nacional que era la segunda fuerza política, quizá lo siga siendo en base a votos logrados, pero sin una diputación de mayoría, faltan los números finales para poder precisar un juicio.

En Coahuila el PRI debía obtener la victoria, por tener un operador político por excelencia que es el ex gobernador Rubén Moreira, hoy diputado federal, y la ex primera dama de esa entidad, Carolina Viggiano Austria de Moreira, Secretaria General del CEN del PRI, siendo la segunda de a bordo de “Alito” Moreno, hubiera sido una vergüenza no lograr un triunfo avasallador.

En esta entidad únicamente se eligieron diputados locales y todos fueron para el PRI, algo muy parecido a lo ocurrido en 2019 en Tamaulipas cuando el PAN arrasó al ganar 21 de 22 distritos y los morenistas sólo uno.

3.- En el estado de Hidalgo sólo hubo renovación de Cabildos en 84 municipios, los nuevos alcaldes acompañarán a Omar Fayad Meneses a concluir su gobierno el cual concluye el 4 de septiembre de 2022, en este caso el mandatario estatal sostiene una muy buena relación con el Presidente López Obrador y está bien calificado por sus ciudadanos.

Ya con el cien por ciento de las actas capturadas, el PRI encabeza la primera fuerza política en las administraciones municipales de Hidalgo al lograr 32 de los 84 municipios que se disputaron, esto representa el 38 %.

En este reacomodo de fuerzas, el PRD salió victorioso con 7 municipios, Morena ganó 6, el PAN 5, Nueva Alianza y el PESH con 5 cada uno, el Verde alcanzó 3, PT 4, Movimiento Ciudadano 3, y el Partido Podemos logró 2. Como usted puede apreciar Hidalgo es un crisol de colores partidistas, es un estado muy plural.

Entre los ayuntamientos que el PRI recuperó se encuentra la capital del Estado, Pachuca de Soto, en este municipio la competencia estuvo reñida y el PRI con 26 mil 962 votos le arrebató el triunfo a Morena que obtuvo 26 mil 589 sufragios, la diferencia la hicieron 373 votos y como Usted sabe en las democracias se gana por un voto.

Actualmente el PRI es gobierno en 22 municipios de Hidalgo, en esta ocasión ganó 10 más y sobre todo varios de ellos importantes, mientras que los conquistados en 2016 todos eran del medio rural.

Las elecciones de Hidalgo y Coahuila dejaron varios mensajes a los diferentes partidos, los cuales deben de examinarse por la ya próxima elección. Claro que se trató de comicios meramente locales, por eso será muy interesante ver en 2021 qué resultados se obtienen en las elecciones federales.

En otras colaboraciones hemos sostenido que los resultados dependen en gran parte del compromiso que sus gobernadores tengan con su partido, será la hora de la verdad, veremos quienes son los que entregan el poder a Morena dócilmente y quienes dan la batalla, con eso de que la UIFE anda con el hacha desenvainada…