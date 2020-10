Activan alerta de tsunami tras sismo de 7.4 en Alaska

Hasta el momento no se han reportado víctimas o daños

El Servicio Nacional de Meteorología informó este lunes que se emitió un aviso de tsunami en el sur de Alaska y la Península del mismo estado.

La alerta se emite luego de registrarse un sismo de 7.4 grados a 91 kilómetros al sureste de Sand Point.

«Si se encuentra en esta zona costera, muévase tierra adentro a un terreno más alto», dice la advertencia de autoridades.

A #tsunami warning is in effect for South Alaska and the Alaska Peninsula due to a 7.4 magnitude #earthquake. No warnings in effect for anywhere else at this time.https://t.co/8Ly36T5cYX

— NWS PTWC (@NWS_PTWC) October 19, 2020