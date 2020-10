Tarde de ‘destapes’

Depende el ángulo de visión desde donde se observe, pero, a juicio de analistas políticos del noreste tamaulipeco, la reciente gira de EDGAR MELHEM por Matamoros, Valle Hermoso y Río Bravo, obedeció a un riguroso pase de lista de sus operadores políticos de territorio.

… Pero se convirtió, específicamente y al mismo tiempo, en el pre “destape” de los inminentes candidatos a presidentes municipales.

En efecto, el líder estatal del PRI inició el jueves en Matamoros; prosiguió en Valle Hermoso y cerró en su natal Río Bravo, pertrechado por sus más cercanos colaboradores; JUAN MACHUCA VALENZUELA entre ellos, Secretario técnico del Directivo estatal y amigo personal en sus remotos años de formación política.

Pero también aparecieron en la foto quienes, el 2021, habrán de llenar con sus nombres los espacios del PRI en las boletas electorales.

Unos para presidentes municipales.

Otros, para diputados locales.

Y otro más, para diputado federal por el 4º distrito.

Si usted los observó.

En cada municipio los reflectores de la gira enfocaron a un personaje.

¿Lo registró?:

En Matamoros, al reanudarse el programa social del “Mercadito Cenopista”, el reflector político le dio de frente al secretario general de la CNOP estatal, PEDRO LUIS CORONADO AYARZAGOITIA.

Y PEDRO LUIS disfrutó su primer “Placeo”-Baño-De-Pueblo por las colonias La Palangana, Loma Alta, Hogares de Matamoros, CIMA 3 y Puerto El Mezquital

En Valle Hermoso el potente chorro de luz del reflector priista le tocó a ROSA ISELA PESINA HERNÁNDEZ, mientras que en Río Bravo, EDGAR MELHEM corroboró en los hechos la simpatía popular y el arraigo del joven ALFREDO CANTÚ CUÉLLAR, quien parece destinado a rescatar el Ayuntamiento.

Traen “cachito” con premio para Matamoros-2021: HÉCTOR SILVA SANTOS, YANIN GARCÍA, ANTO TOVAR GARCÍA, JAIME SEGUY CADENA –de “rebote”–; ADOLFO RÍOS MANCILLA y DIEGO SOTO CERVANTES, de Juventud Popular de la CNOP.

Entres otros.

Antes de realizar la clausura del evento, EDGAR MELHEM: expresó: “Matamoros tiene mucha importancia en el próximo proceso electoral, porque aquí se ve y se siente la posibilidad de recuperar la presidencia municipal, porque aquí hay un gran priismo que siempre ha sacado la casta en los momentos más difíciles, porque Matamoros se ha caracterizado por la fuerza para recuperar y ‘para volver a ganar cuando hemos perdido”.

Frases por demás premonitorias.

MAKI APRUEBA $350

MILLONES PARA BECAS

En otro tema, le comparto que el Gobierno de Reynosa ha aportado más de 350 Millones de Pesos mediante su Programa de Becas Municipales, para apoyar a los estudiantes desde Kínder hasta Universidad, discapacitados, e hijos y hermanos de personas que cumplen una sentencia judicial.

Además, el Ayuntamiento ha aportado apoyos a egresados universitarios, mediante el Programa Municipal de Becas para la Titulación en Educación Superior, que ha beneficiado a cerca de 3 mil estudiantes y que en este 2020 favorecerá a cerca de 2 mil.

El pasado 15 de octubre finalizó la entrega de tarjetas bancarias para los estudiantes de arte, de kínder a universidad y practicantes del deporte que durante la campaña de entrega a domicilio no estuvieron en su casa, y el día 16 inició el registro para egresados de carrera profesional, para concluir a la media noche del domingo 17.

En esta ciudad hasta antes de octubre del 2016 eran presupuestados 5 Millones de Pesos para Becas; hoy el Gobierno Municipal, que preside la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, con el apoyo del Cabildo, entrega más 140 Millones de Pesos anuales.

… Y REHABILITA 136

ESCUELAS CON $275 MDP

Al mismo tiempo, el Gobierno de MAKI ORTÍZ ha rehabilitado 136 escuelas públicas en 4 años, con una inversión superior a los 275 Millones de Pesos, para que los estudiantes cuenten con instituciones dignas para su aprendizaje.

El programa de obras más grande en la historia de Reynosa ha aportado a las instituciones educativas, aulas, canchas deportivas, bibliotecas, comedores, bardas perimetrales, baños sanitarios, techumbres, y laboratorios.

«Son casi 300 Millones de Pesos en apoyar a las escuelas en su rehabilitación aparte de las Becas», dijo a nombre del Republicano Ayuntamiento de Reynosa, la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ.

AMLO CONCLUYE 1,213 ACCIONES

DE VIVIENDA EN MATAMOROS

Vuelvo a Matamoros para compartirle que el Gobierno de la República concluyó en en la tierra de MARIO ALBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ, un total de 1,213 acciones de mejoramiento de vivienda construidas en el marco del programa de Mejoramiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano –SEDATU– en beneficio de las familias de bajos ingresos.

Para presentar los resultados alcanzados en la construcción y mejoramiento de vivienda, estuvo en Matamoros JUAN JAVIER GRANADOS BARRÓN, subdirector general de Subsidios y Desarrollo Institucional de la Comisión Nacional de Vivienda -CONAVI-.

Con la representación del alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, el secretario de Desarrollo y Bienestar Social, JOSÉ ALBERTO GRANADOS FAVILA agradeció las acciones que el gobierno de México realizó en Matamoros en beneficio de las familias que viven en zonas consideradas con alta marginación.

GRANADOS BARRÓN explicó que en esta frontera se realizaron 1,213 acciones, en las que se aplicó una inversión de 144 millones de pesos, cumpliendo con uno de los objetivos del programa de Mejoramiento Urbano que busca mejorar las condiciones de vida de comunidades de escasos recursos y colonias de alta marginación, rehabilitando espacios públicos y viviendas.

En ese sentido explicó que se realizaron 297 acciones de viviendas nuevas con inversión superior a los 68 millones 429 mil pesos; en 413 ampliaciones de vivienda se aplicó un presupuesto de 49 millones 857 mil 154 pesos.

También se realizaron 503 acciones de mejoramiento de vivienda con inversión de 25 millones 939 mil 110 pesos.

Este programa mencionó, se inició en Matamoros en el 2019 y se está concluyendo en el 2020 en beneficio de un número importante de habitantes, por eso estamos aquí visitando a las autoridades municipales para entregar el reporte final de las acciones y los alcances del mismo.

RIVAS LLEVA SERVICIOS A

COLONIAS, PESE AL COVID-19

De Nuevo Laredo informan que pese a la pandemia de Covid-19, el gobierno municipal sigue llevando servicios básicos a sectores que por años carecieron de ellos, como las pavimentaciones ya terminadas en las colonias Blanca Navidad y El Progreso, aseguró el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR.

El munícipe destacó estas dos importantes pavimentaciones en el poniente de la ciudad, una de ellas en un sector que anteriormente era irregular y gracias a los esfuerzos del gobierno municipal y el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, ahora ya pueden introducir los servicios básicos.

“Sigue la pavimentación constante, aquí yo resalto que la colonia Blanca Navidad era una colonia irregular que gracias a la voluntad de este gobierno municipal, con el apoyo del gobernador, hemos podido regularizar la colonia y nos ha permitido introducir servicios básicos y pavimentar, algo que por años no se había hecho y este gobierno ha avanzado enormemente en ese sentido”, aseguró.

RIVAS agregó que las pavimentaciones continuarán así como el bacheo, la limpieza y el mantenimiento de la ciudad y exhortó a la comunidad a ayudar a mantener limpias las calles de Nuevo Laredo.

SRA. MARIANA GÓMEZ DE GCV

RENDIRÁ INFORME HOY LUNES

Aquí un paréntesis para mencionar que el Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, invita a escuchar el mensaje virtual de su Presidenta MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA, el cual podrá seguir a través de las diferentes redes sociales oficiales del organismo de asistencia social el próximo lunes 19 de octubre a partir de las 11 horas.

Durante esta oportunidad se darán a conocer las principales acciones que se han emprendido durante esta administración estatal, en favor de las personas más vulnerables, hechos que se han realizado de la mano con organismos públicos no gubernamentales, dependencias del Gobierno Estatal y cientos de voluntarios que se han sumado a la tarea de cuidar a las familias tamaulipecas.

En 4 años se han implementado programas y estrategias, con la idea de ver un futuro en donde no existan límites para que las familias vivan mejor y sobre todo en donde las niñas y niños puedan alcanzar sus sueños; los adultos mayores se sientan útiles y protegidos dentro de su círculo social y los padres de familia tengan el apoyo y la solidaridad de un gobierno humano y cercano a ellos.

DIF TAMPICO APOYA

A LOS ADULTOS MAYORES

En Tampico, por cierto, con la finalidad de brindar una atención integral a los adultos mayores, personal del Sistema DIF Tampico adscrito a las Casas Club del Adulto Activo ubicadas en las colonias Las Américas, Nuevo Amanecer y Esfuerzo Obrero, estarán brindando el servicio de toma de signos vitales, presión arterial y nivel de glucosa en el interior de estos espacios de atención recientemente inaugurados.

AÍDA FÉRES de NADER, Presidenta del organismo informó lo anterior y precisó que mediante este programa se pretende acercar servicios de este tipo a las y los abuelitos que residen cerca de los inmuebles citados para verificar sus condiciones de salud.

Explicó que la Casa Club del Adulto Activo de la colonia Nuevo Amanecer se encuentra instalada en la calle Tentación y Camino Viejo a Tancol; en tanto que el espacio ubicado en la colonia Las Américas tiene su domicilio en la calle Brasil 413 entre Bolivia y Colombia; y la Casa Club de la colonia prolongación Esfuerzo Obrero, se ubica en la calle Juan Escutia 210.

“Las abuelitas y los abuelitos son consentidos en esta administración, y queremos que estén bien, por ello además de generar nuevos espacios para su atención y servicio, queremos ofrecerles este tipo de chequeos para que durante este periodo de contingencia sanitaria puedan verificar sus niveles de presión arterial y glucosa, cerca de sus domicilios”, señaló.

COMICIOS, EN

TIEMPO DEL COVID

Solo para que vea hasta dónde nos ha afectado el coronavirus, le comparto que el presidente del INE, LORENZO CÓRDOVA, expresó que la democracia también tendrá que adaptarse hasta este flagelo, “sin perecer en el intento, sin perder credibilidad en los procesos electorales y consecuentemente manteniendo los niveles de confianza que hoy, durante los comicios de Hidalgo y Coahuila, le podemos dar a las y los ciudadanos para que sepan que es su voto y nada más que su voto el que va a definir el destino político de sus comunidades”.

… Algo que, de persistir hasta junio del 2021, obligará a la estrategia que se siguió ayer en Hidalgo y Coahuila, donde se limitó el acceso a dos personas y se suspendió la votación cada tres horas para poder sanitizar nuevamente el espacio.

Apocalíptico, ¿no?

[-Entreparéntesis: Tamaulipas cerró la jornada de este domingo con 74 nuevos casos de COVID-19 y 14 fallecimientos, informó la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA tras advertir que los contagios pueden aumentar de no respetar medidas como el uso del cubrebocas. Con los pacientes confirmados, la cifra oficial asciende a 30,959 positivos acumulados, de los cuales 26,884 se han recuperado y 2,659 han sido víctimas mortales-].

RE VALORAR EXTINCIÓN DE

FIDEICOMISOS, PIDEN AL SENADO

Los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática, que integran el Bloque de Contención en el Senado de la República, exigen que la minuta en la cual se pretende desaparecer 109 fideicomisos sea valorada con responsabilidad, y con base en evidencias, atendiendo las recomendaciones de expertos y escuchando a todos los sectores afectados.

Con esa convicción, legisladoras y legisladores del Bloque de Contención han sostenido diversas reuniones con familiares de víctimas, representantes de la comunidad científica, cineastas, expertos sobre gestión de riesgos y desastres, ex trabajadores braceros, deportistas de alto rendimiento, entre otros grupos.

La posición de la ciudadanía es clara: los fideicomisos brindan certidumbre y garantizan los recursos frente a los vaivenes políticos y las presiones de la distribución presupuestal de cada año. De aprobarse esta reforma, la asignación de recursos para tales fines quedaría a discreción del Ejecutivo Federal y la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados.

El Bloque de Contención considera que no se debe legislar sin escuchar a la ciudadanía; por ello, solicitó a la Mesa Directiva del Senado de la República la celebración de un ejercicio de Parlamento Abierto para el análisis de la minuta. Sin embargo, el oficialismo desestimó la petición y decidió proceder con el proceso legislativo sin atender lo que la sociedad tiene que decir.

SENADOR ISMAEL GARCÍA

OFRECE APOYO A LOS AFECTADOS

Por asociación temática, deje decirle que el senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, ofreció su apoyo a las organizaciones civiles afectadas por la decisión presidencial para desaparecer 109 fideicomisos, de los cuales 22 afectan directamente a Tamaulipas.

GARCÍA CABEZA DE VACA recordó que 70 mil millones de pesos que anteriormente estaban destinados a los estados, municipios, asociaciones civiles, científicos, artistas y deportistas, pasarán a manos del gobierno federal para ser aplicados a discreción por el Ejecutivo, sin apego a las estrictas reglas de operación que regían los fideicomisos.

El senador dijo que las asociaciones civiles que lo requieran podrán acudir a su Centro de Enlace en Victoria, para recibir asesoría ante la complicada situación que enfrentarán.

“Como legislador no sólo me he opuesto a esa medida, sino además he manifestado mi decisión para sumarme en expresiones y hechos a la infinidad de mexicanos que ven cómo el gobierno está atentando contra sus sueños y esperanzas”, expresó.

Al igual que muchas asociaciones civiles de México, agregó, los senadores ven con preocupación cómo avanza el pensamiento dictatorial de un solo hombre, quien define lo que es bueno y malo, lo honesto y corrupto.

“Quitar recursos útiles para muchos, con el fin de aplicarlos en los proyectos de un solo hombre, es tan equivocado como inmoral”, expresó el senador.

Fideicomisos para desastres naturales, protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ex trabajadores migratorios, zonas metropolitanas, micro, pequeñas y medianas empresas y desarrollo rural y pesca, entre muchos otros rubros, dejarán de operar, por orden del presidente, pese a tener claras reglas de operación, agregó.

Como senador y tamaulipeco, aseguró, se solidariza con las organizaciones, personas y gobiernos afectados por el doble discurso federal, que por una parte dice apoyar la democracia participativa y, por otra, hace que la decisión de una persona condene a la desesperanza y abandono a miles de tamaulipecos.

Las organizaciones civiles interesadas en la asesoría del Senador pueden contactarse al correo: Ismael.cabezadevaca@pan. senado.gob.mx

ISMAEL REFUERZA GESTIÓN

PARA BASIFICACIÓN PLURIANUAL

En otra gestión, el senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA presentó a consideración del Pleno del Senado de la República, la propuesta con punto de acuerdo, que solicita al titular del Ejecutivo Federal implementar, a la brevedad, un Programa Emergente de Basificación Plurianual para los trabajadores mexicanos, con prioridad al sector salud.

Lo anterior debido a que a nivel nacional y en el estado de Tamaulipas son muchos los casos de enfermeras y médicos que no cuentan con certeza laboral.

El senador GARCÍA CABEZA DE VACA, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, reconoció que derivado de la pandemia del virus Sars-Covid2 (Covid-19) se ha hecho evidente el compromiso y entrega de los trabajadores del sector salud.

“Las y los profesionales de la salud se han esforzado con gran profesionalismo por todos los mexicanos, a fin de brindarnos la mejor atención médica ante la presencia del mencionado virus”, dijo el legislador.

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) concluyó con los cursos gratuitos en línea impartidos a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES), realizados en el marco del Programa de Apoyo a la Gerencia para su Desarrollo y Activación (PAGDA).

En este sentido, se impartieron 21 cursos y talleres, organizados por la Secretaría de Investigación y Posgrado y su representación en el Campus Sur (Tampico), así como del Centro de Innovación y Transferencia del Conocimiento (CINOTAM) de la UAT.

Los cursos fueron realizados mediante la Plataforma Microsoft Teams durante los meses de junio, julio agosto, septiembre y octubre 2020, los cuales abordaron temas como: obligaciones de los patrones ante el IMSS, estrategias de marketing para redes, desarrollo de sitios web, gestión de marca en la empresa, impacto del COVID en el capital del trabajo, ventas y alianzas estratégicas, gestión de calidad en las organizaciones, planeación y diseño organizacional, contabilidad y finanzas, entre otros.

Esta serie de sesiones culminó el pasado 15 de octubre con la impartición del curso “Evaluación financiera” a cargo de la M.D.E. GABRIELA GÓMEZ HERNÁNDEZ, el cual busca que los participantes conozcan cómo expresar sus ideas y proyectos en términos numéricos, así como los diferentes indicadores financieros que les permitan realizar un análisis objetivo de los posibles resultados para mejorar la toma de decisiones.