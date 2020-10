Maestro lleva clases a niños sin tablet e internet en Ciudad Victoria

Explica que estas clases presenciales fueron consenso entre los padres de familia para que sus hijos no se rezagaran por falta de la tecnología. Todo se hace siguiendo el protocolo sanitario: cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia.

Cd. Victoria, Tamps., 15 de octubre del 2020. – Servando Mendoza es un maestro que comparte sus conocimientos a estudiantes que no tienen una tablet, un celular, una computadora o conexión a internet. En una colonia de Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, improvisó un salón de clases al aire libre para que los niños sigan estudiando. Con 53 años de edad y 30 años ejerciendo la docencia, el maestro es victorense, egresado de la Normal Superior.

“Más que fanatismo, simplemente ser maestro es un trabajo que amo, no es por la publicidad ni nada de eso, el interés es que no haya rezagos”, dice el maestro Servando al preguntarle el motivo de esta escuela improvisada en tiempos de pandemia.

Explica que estas clases presenciales fueron consenso entre los padres de familia para que sus hijos no se rezagaran por falta de la tecnología. Todo se hace siguiendo el protocolo sanitario: cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia. “Estamos al aire libre, lo hacemos en un área habitacional, en el andador de Las Adelitas en Ciudad Victoria, ahí improvisamos unas mesas y ahí comparto los conocimientos”.

Él había pedido que no se corriera la voz sobre estas clases, pues no quiere problemas ni para él ni para los menores, sólo busca que sigan estudiando y no se atrasen en su educación. “Creo que me descuidé, yo les dije: no me suban fotos a Facebook para cuidarnos, porque muchos maestros van a decir éste está alborotando el gallinero y no busco problemas, solo compartir mis conocimientos”.

Fuente: Milenio Noticias