Los campeones del Super Bowl se aventuran a firmar a Le’Veon Bell

Luego de que los Jets lo cortaron, los Chiefs ganaron la contienda por quedarse con el corredor para reforzar su ataque terrestre

Parece que la primer derrota de la tempora hizo que los Chiefs replantearan su objetivo de revalidar su título de Super Bowl y según fuentes, han llegado a un acuerdo para hacerse de los servicios de Le’Veon Bell.

Según ESPN, el polémico corredor, tres veces corredor del Pro Bowl, firmará un contrato por un año, esperando a ver el resultado de su desempeño, que los últimos dos años ha dejado mucho que cuestionar.

El propio jugador publicó en su cuenta de Twitter la noticia además de agradecer la oportunidad de jugar para los Chiefs.

Kansas City, #ChiefsKingdom, thank you for the opportunity 🙏🏾 let’s go! pic.twitter.com/6aEY9GaoA7

— Le’Veon Bell (@LeVeonBell) October 15, 2020