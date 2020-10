Denuncian red de trata de personas en Tamaulipas

“El problema de la trata de personas es muy grave y no se investiga, entonces la Fiscalía ahí no tiene ningún resultado, no ha consignado a nadie”: Guillermo Gutiérrez Riestra.

Ramón Mendoza S.

Ciudad Victoria, Tam.- El presidente del Colectivo de Personas Desaparecidas, Guillermo Gutiérrez Riestra afirmó que en Tamaulipas operan redes locales, estatales, nacionales e internacionales de la trata de personas.

Dicho mercado negro explora el mercado latino no solo hacia los Estados Unidos sino hasta Europa España e Italia.

“Hay señalamientos directos de quien se dedica a la red de tratas tanto local como nacionales e internacionales aquí en Tamaulipas”, expuso.

Lamentó que la Fiscalía General de Justicia del Estado no solo no investiga los casos sino que además no ha consignado a ninguna persona por este delito.

“El problema de la trata de personas es muy grave y no se investiga, entonces la Fiscalía ahí no tiene ningún resultado, no ha consignado a nadie”, expuso.

En este sentido, dijo que dicha Fiscalía mantiene archivados siete mil investigaciones de personas desaparecidas sin que se tenga un solo caso que haya sido judicializado.

«Pregúntales cuántas consignaciones han hecho, tienen siete mil expedientes, pregúntales cuántos han consignado».

Para recalcar, el ex Coordinador Regional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas añadió; «yo no conozco ninguna, han consignado por otros delitos».

Gutiérrez Riestra señaló que de personas desaparecidas, dicho por la propia Fiscalía General de Justicia del Estado, tienen siete mil expedientes, «donde hay una denuncia y un expediente».

«Yo no conozco ningún caso que hayan consignado, siete mil carpetas ya tienen cuatro años, no han concluido, ahí se mide la efectividad de un Ministerio Público», dijo para concluir.