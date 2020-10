Coca-Cola incursiona por primera vez en la categoría de bebidas alcohólicas con Topo Chico Hard Seltzer

Por primera vez en la historia de la compañía Coca-Cola entra en la categoría de bebidas alcohólicas con el producto Topo Chico Hard Seltzer. El lanzamiento mundial esta contemplado comenzar en el último trimestre del 2020 en Latinoamérica y después en Estados Unidos durante el primer trimestre de 2021.

La compañía Coca-Cola entra por primera vez en la categoría de bebidas alcohólicas con el producto Topo Chico Hard Seltzer, que mezcla agua carbonatada, alcohol sin gluten y sabores naturales, anunció este jueves un ejecutivo.

La categoría Hard Seltzer ha ido evolucionando y creciendo exponencialmente en el mercado estadounidense en los últimos años, donde ha tenido un crecimiento de doble dígito.

El lanzamiento mundial, tras realizar diversas pruebas en todo el mundo, comenzará este último trimestre del 2020 en Latinoamérica para continuar en Estados Unidos durante el primer trimestre de 2021.

«Para Coca-Cola es muy importante contemplar a los países de la región. Es por eso que este producto será lanzado en Latinoamérica antes que en otros mercados», afirma Roberto Mercadé, presidente de la unidad de negocios Latin Center de Coca-Cola Company.

«La compañía entiende que su crecimiento en lo que respecta a marcas de bebidas alcohólicas conlleva importantes responsabilidades adicionales, por lo que para la entrada a esta categoría ha desarrollado una política de consumo responsable», añade Mercadé, que tiene 28 años de experiencia en gestión general internacional y sistemas operativos.

Coca-Cola will start selling Topo Chico Hard Seltzer in “select cities” in Latin America later this year, and plans to bring it to the U.S. in 2021 https://t.co/OrEPrjuKEz

— Bloomberg (@business) July 30, 2020