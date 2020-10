Tan bien que iba

El síndico LUIS TORRE ALIYÁN debería quedarse callado y aprovechar el último tramo de la administración en Victoria para tratar de recuperar parte de lo que ha perdido en los dos últimos años: credibilidad. A estas alturas, hasta la promoción personalizada poco o nada le ha servido y contrario a ello, va por el mismo camino que trazó el ex alcalde XICOTENCÁTL GONZÁLEZ URESTI. Tal y como lo expusiera el regidor priista HORACIO REYNA DE LA GARZA, el síndico LUIS TORRE ALIYÁN pretende que reine la anarquía en la Capital del Estado. Y tiene razón, cuando aduce que lo peor que le puede pasar a Ciudad Victoria es empantanar la situación jurídica del Ayuntamiento. Lo anterior en relación a la controversia constitucional que precisamente interpuso el síndico ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no es de hoy, sino de meses atrás, en los que LUIS ha cometido una serie de desaciertos en su función como síndico, que dieron lugar a una serie de dudas en torno al manejo presupuestal del municipio, que fueron a dar a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, que de alguna manera lo pudiera alcanzar. Y es que, más que enfocarse a su labor como síndico, TORRE ALIYÁN le dio por promoverse de manera personalizada, usando una estrategia en la que va de por medio las siglas. ¿Pensando en ser candidato en el 2021? Desde luego que sí, porque si se tratara de hacer ruido, hay otros canales para cacarearlo. En ese contexto coincide el regidor GERARDO VALDEZ al exponer que LUIS TORRE debería aprovechar la llegada de la alcaldesa PILAR GÓMEZ LEAL y demostrar a la población que todavía se puede hacer algo en la solución a los principales problemas que enfrenta la Capital del Estado y que no son pocos. De hecho el regidor considera que al interponer LUIS la controversia constitucional, lo único que pretende es llamar –nuevamente – la atención de algún partido político que lo pueda postular para las próximas elecciones concurrentes. Y tiene razón, porque lo que se necesita en estos momentos no es futurismo, sino propuestas de solución a problemas relacionados con la recolección de la basura, agua potable, alumbrado público, parques y jardines, bacheo y pavimentación, entre otras. Bien o mal, la controversia está ante la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, en su labor como síndico en el Ayuntamiento de Victoria le queda a deber a la población, toda vez que en los dos últimos años, no ha sabido para qué es esa figura al interior del cabildo local. Por el contrario, lejos de ponderar por el buen funcionamiento, el cuidado en la aplicación del recurso público y la vigilancia del presupuesto, ha sido partícipe de presuntas irregularidades que insistimos, están en manos de la Unidad de Inteligencia Financiera decir si las hubo o no, por aquello de las empresas Factureras. Más que ganar, LUIS TORRE ha perdido adeptos y en su tiempo el mismo lo constatará.

Los manchados

De manera callada, EDUARDO GATTAS está realizando un trabajo, armando una estructura territorial que pudiera estar lista para antes de que concluya el año. Su principal deseo, es nuevamente ser candidato pero a la presidencia municipal de Victoria, postulado por Movimiento de Regeneración Nacional. Ha sido un largo sueño, que pudiera concretarlo en las próximas elecciones concurrentes. LALO ha hecho sus propias mediciones, las que han ido creciendo a su favor, acrecentando la posibilidad de nuevamente ir en busca de ese cargo de elección popular. Hasta ahora es la única figura de Morena para la alcaldía en Victoria, donde pretende impulsar un proyecto que le garantice a Victoria futuro y que tiene que ver con una solución definitiva a la problemática del agua. GATTAS conoce las principales necesidades en Victoria y para cada una de ellas tiene su solución. Lo único que espera, es ser candidato y de ser posible ganar el primer domingo de junio de 2021. Mientras, termina de armar la estructura con la que espera, cristalizar un sueño acariciado desde hace años. En fin.