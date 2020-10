Solicita Banco de Alimentos apoyo ciudadano para su colecta anual

Cd.Victoria,Tamaulipas.-El banco de Alimentos Victoria A.C. solicito la colaboración de la ciudadanía para la colecta anual de alimentos que se realiza del 10 al 18 de Octubre en coordinación con el grupo de gasolineros Meta C 40, en cuyos negocios instalaron contendores para recibir donaciones. Jorge Salinas Treviño Presidente del Consejo del Banco de Alimentos Victoria, dijo que en el marco del mes mundial de la alimentación y ante el elevado número de solicitudes de apoyo por parte de los ciudadanos, se puso en marcha esta colecta de alimentos para ayudar a los que menos tienen.

“Actualmente por la contingencia se ve una situación difícil un panorama que se dificulta, dios no nos abandonó, obtuvimos la oferta por parte de un grupo de gasolineros y a través de 37 estaciones de servicio surgió la idea de que en cada estación poner un contenedor para que la gente que vaya done alimento no perecedero arroz frijol azúcar latería sopa de pastas, leche en polvo aceite que es lo que realmente no se pueda acopiar todo los días, dijo.

En el caso de que los ciudadanos no lleven alimentos, dijo que la cargar gasolina podrá donar 25 pesos y ahí se le entrega una boleta por ese motivo, eso se utilizará para la compra de alimentos, lo mismo sucederá en el caso de la donación de alimentos, se les entregara un tiket para comprobar y hacer transparente la entrega de alimentos.

Estamos pidiendo su ayuda, los necesitamos bastante, tenemos 17 años que empezamos el banco de alimentos año con año y en este mes de octubre mes mundial de la alimentación es cuando se hace la colecta anual en todas las ciudades importantes en donde existe banco de alimentos, subrayó. Reconoció el apoyo de Manuel Corcuera Canseco, Presidente del Grupo Meta C 40, ya que usualmente se hacia los sábados del mes de octubre a nivel nacional incluyendo Victoria y con la participación y ayuda del personal del servicio militar y el 77 Batallón de Infantería, las universidades, las escuelas y los colegios pero ahora con la contingencia sanitaria causada por el COVID-19, se pone en marcha de esta forma esperando la participación dela ciudadanía, para ayudar a quien más los necesita. Pie de foto El Presidente del Banco de Alimentos Victoria A.C. Jorge Salinas Treviño, pidió la colaboración de la ciudadanía en la colecta anual de alimentos que se realiza del 10 al 18 de Octubre en coordinación con el grupo de gasolineros Meta C 40, en cuyos negocios instalaron contendores para recibir donaciones.