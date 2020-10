Elecciones: 30 millones de votos y descontando…

Uno de los valores más importantes que todo político debe atesorar, es el privilegio de la confianza conquistada. Los sabios del mundo han escrito millones de letras sobre el asunto y concluyen, que perdido el amor social, la reconquista siempre es a medias y condicionada.

Lo decimos porque jamás pensé, que en menos de 24 meses, el gobierno federal tuviera tantos brotes de inquietud, por llamarles románticamente.

Tan cierto que hoy, el debate es, si el triunfo de la llamada Cuarta Transformación, avanza en una rutilante pérdida de efusión y que, su triunfo, tuvo que ver más, con la propia desconfianza de la sociedad mexicana, con los anteriores regentes del poder.

¿Ofrecieron tanto el Partido Revolucionario Institucional en 77 años, y 12 del Partido Acción Nacional, que los espacios fueron ocupados por el Morvimiento de Regeneración Nacional? Es pregunta, que la respuesta altamente probable, empieza a estar nuevamente en la calles, frente a Palacio Nacional, las plaza públicas del país y las cámaras de diputados y senadores.

Podemos dudar de los juegos del poder arriba, pero abajo, decía Facundo Cabral -autor que tanto gusta a las llamadas izquierdas de América Latina-, abajo, está la verdad. Para mi es un disparate la letra, pero el ánimo por la medriocridad social, es altamente rentable.

“No crezca mi niño, no crezca jamás. Los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más. Y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo porque abajo. Esta la verdad. Esto es algo que los hombres. No aprenden jamás”. Tiene otras geniales. pero ésta, me parece altamente oscurantista.

Mejor regresemos al debate sobre la confianza, que en la Cámara de Diputados, ya tuzaron los 109 fideicomisos, con el sambenito muy gastado del combate a la corrupción.

No en balde los 10 gobernadores de la Alianza Federalista (Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y Nuevo León), van a interponer al menos 10 controversias constitucionales, en la que es, una acción de inconstitucionalidad en conjunto con legisladores, además de la presentación masiva, de juicios de amparo en contra de la decisión.

El objetivo es. Dónde va a quedar la bolita de al menos 68 mil millones de pesos, mientras que en paralelo, se fortalecen los respaldos de las fuerzas castrenses, como preparándose, y aquí nuevamente preguntamos ¿cómo para qué? Dénme ustedes la respuesta, que la historia del mundo, es que, todo para ellos, nunca ha sido suficiente.

Pero ya les digo, la confianza es de esos vocablos claves que sirven para entender lo personal, lo familiar, lo colectivo y los asuntos del poder.

a.- “Cuando alguien te da su confianza, siempre te quedas en deuda con él”. Truman Capote.

b.- “La confianza ha de darnos la paz. No basta la buena fe, es preciso mostrarla, porque los hombres siempre ven y pocas veces piensan”. Simón Bolívar.

c.- “La vida no es fácil, para ninguno de nosotros. Pero… ¡qué importa! Hay que perseverar y, sobre todo, tener confianza en uno mismo”. Marie Curie.

Y una mejor…

“¿Qué confianza puede tenerse, ni qué protección encontrarse en leyes que dan lugar a trampas y enredos interminables, que arruinan a los pleiteantes, engordan a los curiales y facilitan a los Gobiernos el cargar impuestos y derechos sobre las disensiones y pleitos eternos de sus súbditos?” Barón de Holbach.

Y lo señaló en el siglo 18…

Pilón.- “Lo peor de la ignorancia… es que.. a medida que se prolonga, adquiere confianza”. Anónimo.

Lo mejor de cada casa…

Y se los dije, conforme avancen las semanas la administración de Pilar Gómez en Victoria, va a mejorar pues como advertimos, un tema es la animadversión bien ganada por Xico González, y otro los buenos oficios de la nueva administración municipal.

Por ejemplo, el cobijo en áreas clave ya empieza. La llegada de Eric Valdez a Comunicación y el nuevo Secretario del Ayuntamiento César Saavedra, Rodrigo Pérez (si es Pérez es bueno), solo por poner tres nombres, son una cara amable, en torno a Pilar Gómez.

Del cuarto piso.- Y no deja de soprendernos la alcaldesa de Alamira Alma Laura Amparan, quien avanza en territorio. Es de las jefas municipales que no ha dejado la calle, no obstante los riesgos del Covid 19.

“Hemos recorrido gran parte de nuestro municipio visitando ejidos y colonias entregando apoyos a las personas que lo requieren en estos momentos, y así seguiremos trabajando en nuestro municipio”.

Nostra Política.- Estamos cerca del Día de Muertos y sigo preguntando. Vaya macabra forma de celebrar. Hasta ayer México acumuló 825 mil 340 casos confirmados y 84 mil 420 defunciones, provocadas por el virus SARS-CoV-2.