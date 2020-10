Raiders terminó el invicto de los Chiefs de casi un año

El equipo de Las Vegas puso fin a la racha de 13 victorias consecutivas de los Kansas City Chiefs

Derek Carr lanzó para 347 yardas y tres touchdowns, superando al Jugador Más Valioso del Super Bowl Patrick Mahomes en el camino, y los Raiders de Las Vegas casi anulan a la potente ofensiva de Kansas City en la segunda mitad para remontar una victoria 40-32 el domingo que puso fin a la racha de 13 victorias consecutivas, récord de la franquicia de los Chiefs.

Josh Jacobs anotó el touchdown de la ventaja en el último cuarto, Daniel Carlson agregó un gol de campo unos minutos más tarde, y Mahomes fue interceptado en el cuarto intento para preparar otro touchdown de Jacobs que hace el 40-24 con 5:26 por jugar.

Mahomes lideró a los Chiefs rápidamente campo abajo, golpeando a Travis Kelce para un touchdown y a Darrel Williams para el intento de 2 puntos para convertirlo en un juego de una posesión. Pero después de que los Raiders (3-2) recuperaron el squib rápidamente, Jacobs rugió para un primer intento mientras los Chiefs (4-1) agotaban sus tiempos muertos, y Carr se escabulló para un primer intento en cuarta y 1 cerca del medio campo con 2 Quedan minutos para permitir que Las Vegas ponga fin a su racha de cinco juegos contra Kansas City.

Los Chiefs habían ganado siete en fila sobre su rival de toda la vida en el Arrowhead Stadium, donde Carr había sido especialmente malo al perder cada una de sus seis aperturas. Pero fue simplemente espectacular con 17,000 fanáticos relativamente tranquilos en el edificio, lo que ayudó a guiar a los Raiders a su primera victoria en Kansas City desde el 28 de octubre de 2012.

Mahomes pasó todo el juego tratando de escapar de la carrera de pases de Las Vegas, que maltrató a la línea ofensiva de los Chiefs, y terminó con 340 yardas y dos touchdowns junto con una intercepción. Kelce tuvo 108 yardas recibiendo.

La segunda mitad más lenta, cuando los Raiders terminaron su regreso de un déficit de 14-3, se produjo después de una primera mitad en la que los Raiders y Chiefs se combinaron para casi 700 yardas y jugaron para empatar a 24.

