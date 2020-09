Niñas usan el WiFi de un restaurante para tomar clases virtuales

En diferentes partes del mundo, las clases se reanudaron pero desde la distancia. Así que no es la primera vez que este tipo de fotos y casos se vuelven virales, pues hay muchas situaciones que dificultan el aprendizaje desde la distancia.

En redes sociales, la foto de dos niñas con sus laptops afuera de un restaurante de comida rápida, en Salinas, California, enterneció a los usuarios por sus ganas de tomar clases a distancia.

De acuerdo con la publicación original, las menores estaban usando el WiFi del establecimiento para tomar sus clases virtuales.

Por ejemplo, en el llamado Primer Mundo, en las cercanías de Silicon Valley, la falta de acceso a internet es un problema común.

Las niñas que aparecen en la foto son uno de los casos que se presentan en la zona. En la imagen se puede apreciar a dos trabajadores del restaurante acercándose a las menores, de ascendencia latina.

La imagen viral fue difundida por Kevin de Leόn, residente de la zona, lo que llamó la atención de funcionarios locales y del distrito escolar, quienes se comprometieron a proveer de un hotspot (conexión a internet) a las niñas y a su madre, de nombre Juana, para que así puedan realizar sus actividades escolares.

Two students sit outside a Taco Bell to use Wi-Fi so they can ‘go to school’ online.

This is California, home to Silicon Valley…but where the digital divide is as deep as ever.

Where 40% of all Latinos don’t have internet access. This generation deserves better. pic.twitter.com/iJPXvcxsLQ

— Kevin de Leόn (@kdeleon) August 28, 2020