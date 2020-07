Pacto fiscal, cumplirá́ AMLO

Finalmente el presidente de la república ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR dijo analizará la propuesta hecha por lo menos once gobernantes pertenecientes a varios partidos políticos y que integran la llamada “Alianza Federalista” respecto a

la construcción de un nuevo pacto fiscal.

La noticia hecha por el presidente en su gira por Jalisco causó un impacto positivo entre el bloque de mandatarios que aceptaron y vieron con buenos ojos la medida adoptada por el Jefe del Ejecutivo Federal.

Ante esto el Gobernador del Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA manifestó que

un nuevo pacto fiscal permitirá la mejor distribución de los recursos públicos y por ende brindará una mejor infraestructura en los estados y municipios.

El gran tema será saber si el presidente LOPEZ OBRADOR cumple con su ofrecimiento y en cuánto tiempo quedaría listo la construcción del mentado pacto fiscal, porque

dijo que lo analizaría sin mencionar ni por asomo absolutamente nada sobre el tiempo en que quedaría resuelta la petición hecha por los gobernantes principalmente provenientes del PAN.

El tema por cierto y conociéndose como se las gasta el tabasqueño quien es un viejo lobo en artimañas políticas podría llevarlo incluso, hasta el terreno político-electoral, al tiempo.

En fin pero mientras otra cosa sucede el primer punto político en torno al asunto, es para el grupo de gobernadores.En tanto luego de permanecer por casi dos años como síndico segundo en la presidencia municipal LUIS TORRE ALIYAN decidió separarse del cargo debido a que sus ideas no comulgan con las que persisten en el ayuntamiento.

El ahora ex funcionario manifiesta no tener ningún problema personal con el alcalde XICOTENCATL GONZALEZ URESTI, mi salida –dijo-se debe a que no se están realizando las cosas como yo considero deben de hacerse, entro otras muchas razones.

TORRE ALIYAN a partir de ahora se declara independiente considerándose este punto, como parte

de su estrategia para ir en búsqueda de la presidencia municipal en las elecciones que vienen, tema que para absolutamente nadie es desconocido.

En otro punto los diputados panistas ARTURO SOTO ALEMAN

y PILAR GOMEZ se sumaron a la quejas en contra de la Dirección de Tránsito municipal por el injusto cobro que se hace a los automovilistas que sean sorprendidos luego de las diez de la noche y antes de las cinco de la mañana.

Por cierto en el PRI y para la actual dirigencia encabezada por EDGAR MEHLEM SALINAS, la situación no ha variado ni tantito respecto a la forma de conducirse de manera preclara.

De arranque ya quedo en el olvido las innumerables demandas que sostiene el partido por falta de pago a varios colaboradores y quienes hasta la fecha se les sigue debiendo, lo grave del asunto es que el mismísimo dirigente estatal prometió que se liquidaría en tiempo y forma y como se puede observar todo ha sido una brutal mentira.

Lo que sí se esta haciendo en

el otrora partidazo, es ponerse de acuerdo desde ahora, en la forma en que habrán de trabajar en las próximas elecciones, sobre todo en lo concerniente al reparto de las candidaturas, pues tanto EDGAR como sus más cercanos o cómplices, saben perfectamente que es ahí donde esta el negocio.

Todo ello ocurre sin contar

que desde el mismo día que llego, MEHLEM SALINAS ha preparado la “estrategia” de ir y antes que nadie en el primer lugar la idea, irse como plurinominal y asegurar un lugar

en el escenario político venidero, las encuestas internas pagadas y diseñadas a modo por el oriundo de Río Bravo, son pruebas evidentes de que así es.

En lugar de ser imparcial en el proceso selectivo a cualquiera de los cargos de elección y observar que haya equidad y transparencia, EDGAR prefiere asumir la postura de juez y parte, por decir lo menos.

En otras cosas a los productores de la región norte del estado que en días pasados protestaron por obtener el precio de garantía en el orden

de los 3 mil 735 pesos volvieron a convencerlos a celebrar enésima reunión con las autoridades de Agricultura y de Hacienda el 22 de julio próximo.

La novedad es que les aseguraron que esta ocasión el diálogo sería conducido por la Secretaria de Gobernación OLGA SANCHEZ CORDERO y junto con ella las principalísimas cabezas de las dependencias citadas.

Advirtieron los productores que de no llegar a un arreglovolverían a tomar por reiterada ocasión las carreteras de la entidad así como cruces fronterizos, primero habrá que ver si la secretaria SANCHEZ CORDERO, lidera las negociaciones.

Lo más seguro, es que vuelvan a la “toma” de carreteras y puentes internacionales, al tiempo.

