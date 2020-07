Exhiben incapacidades instituciones y políticos

Alcaldes reprobados ante la pandemia

Buenos para nada, solo para sacar la charola

1.- El COVID-19 ha exhibido las incapacidades de las instituciones de salud, las primeras en “tronar” fueron el IMSS y el ISSSTE, no sólo de Tamaulipas, sino en diferentes estados del país. Los alcaldes calificaron como insensibles y faltos de iniciativa, con la excepción de los ediles de Nuevo Laredo, Tampico y Madero que desde el primer momento se sumaron a la agenda epidemiológica, apoyando con ayudas económicas, despensas, gel y cubre bocas, pero sobre todo poniéndose al frente de operativos para retirar a los transeúntes de las calles y enviarlos a sus domicilios y encabezar campañas de convencimiento para adoptar conductas preventivas.

La inmensa mayoría de los presidentes municipales no supieron que decir, ni cómo actuar frente a la pandemia, no ejercieron el liderazgo que se supone deben de ejercer en situaciones de crisis. Tampoco los diputados federales y locales, mucho menos los regidores. Todos salvo honrosas excepciones están reprobados.

Los senadores medio hicieron algo y eso por futurismo político, porque la maestra Guadalupe Covarrubias en su condición de tercera edad está exenta, debe de estar resguardada en su hogar.

Ni siquiera el super-delegado JR Gómez Leal aprovechó el escenario para hacer presente al Gobierno Federal ante la pandemia, pero “con qué ojos divina tuerta”. Ni modo que empeñaran las computadoras, que a final de cuentas no representan gran valía para el actual gobierno, todo como regresar a la prehistoria, un cincel y en piedra.

En Cd. Victoria no podíamos esperar nada de Xicoténcatl González Uresti, el gran ausente en todo desempeño institucional. Por eso va a tener problemas su personal de tránsito al querer meter orden con infracciones durante la campaña de no salir de casa después de las 10 de la noche. Buenos para nada y ahora sólo para extender la charola.

Peor aún, dadas las condiciones de “quiebra” que han empezado a filtrar desde la tesorería del Municipio Victorense, parece un anuncio para que no nos sorprenda las medidas que puedan adoptar, porque pueden llegar al extremo de que no tengan lo suficiente para pagar el alumbrado público o la operación del servicio de limpieza pública.

Pero el tema es la falta de iniciativa de los alcaldes, el colmo es que los señores diputados tengan que dictar puntos de acuerdo para exhortar a los alcaldes para que asuman posturas responsables frente a la problemática social originada por la pandemia.

Y es que algunos jefes edilicios no tenían idea de lo que es administrar el municipio y siguen sin tenerla.

2.- Hay varias razones para ser solidarios con las medidas dictadas por el consejo general de salud y con las instrucciones que trae la COPRIS, porque son para protegernos. Sabemos que hay un sector económicamente débil que hoy vive circunstancias desesperadas, porque cada día es mayor la escasez de recursos para su sustento diario, en las redes reprueban a quienes asumimos la postura de respetar los cierres de comercios ordenados, el doble hoy no circula y otras prohibiciones que rompen con nuestra rutina, pero que son la única opción que tenemos para bajar los indicadores de casos positivos y de mortandad.

El verdadero peso de los argumentos institucionales están en los indicadores de la franja fronteriza, tan sólo Reynosa y Matamoros juntos concentran el 51.85 % de muertes Covid de Tamaulipas. O se más de la mitad de las cifras estatales están en esos 2 Municipios, pero alguna vez Reynosa estuvo por debajo de Tampico, prácticamente todo el mes de marzo y parte de abril. El municipio de Reynosa registra hoy el 36 % de decesos. Esa es la campana de alerta, que no se quiere replicar en el resto del estado.

En la zona conurbada de Tampico-Madero y Altamira se ha registrado en conjunto casi el 20 % de los decesos de Tamaulipas, es decir la 5ª parte de las defunciones por Covid 19, han ocurrido en la zona sur.

A punto de llegar a los 600 decesos en todo el estado (ayer al medio día se reportaban 599), Cd. Victoria tenía anotadas 27 muertes por COVID-19 registradas a lo largo de la epidemia, lo cual representa el 4.49 % del total estatal. Efectivamente no estamos tan mal, pero no tenemos los habitantes que tienen Reynosa y Matamoros, ni su ubicación fronteriza que los pone en la línea de fuego. Pero comparado con Cd. Madero, estamos mucho mejor, pero no por eso debemos echar las campanas al vuelo y romper con los protocolos. Si es que no nos queremos ver en ese espejo.

Las cifras no permanecen estables, en algún momento estuvimos (en Victoria) en condiciones negativas por encima de Tampico y de Madero. Reynosa aun con su condición fronteriza se mantuvo mucho tiempo, por debajo de Matamoros, incluso de Tampico, pero se confío, fue mes y medio de indicadores tranquilos, de manera sorpresiva empezaron a crecer los casos positivos y la mortandad. Que no nos pase eso, no podemos repetir la historia, debemos y tenemos que cuidarnos porque estaríamos renunciando a presenciar la recuperación económica y social de Tamaulipas.

NUEVA MENTALIDAD, FRENTE A NUEVA REALIDAD.- En todo Tamaulipas cada día aumenta la pobreza al faltar el empleo ante la falta de actividad. Los especialistas en diferentes disciplinas, o profesionistas con conocimiento de comportamiento en ciertas actividades nos alertan contra los problemas sociales que se derivarán de la pandemia. Robos, violencia familiar y en las calles, suicidios, stress y muchas cosas más.

Ante ese panorama es necesario cambiar de mentalidad, buscar caminos nuevos para obtener ingresos, siempre protegiendo la salud. No hay que aferrarse a los estilos de vida tradicionales, o al nivel socioeconómico que se disfrutaba antes de que llegara el COVID-19. Algunos hay que gestionarlos, otros los está promoviendo el Gobierno del Estado, a través de plataformas para ofertar servicios y venta de artículos.

En este marco de circunstancias hay que salir al encuentro de nuevos caminos, uno de ellas es la capacitación en línea, “Cómo vender en Amazon”, es un curso que precisamente inició este jueves y concluye el próximo 15 de julio, con una duración de hora y media diaria, si a Ud le interesa teclee en su buscador digital <Tamaulipas emprende>, ahí va a encontrar la información y si no es en este curso, habrá otras iniciativas próximas que estarán figurando en ese portal.

La cuestión es que la sociedad no puede permanecer inamovible, esperando que todo vuelva a ser como antes, porque no lo será, o tardará mucho en normalizarse. Si Usted está sano y tiene una familia sana, es el principal capital para que emprenda otras alternativas, no nos quedemos lamentando que el fin de semana no podremos ir al super, ni pasear en centros comerciales y que además no habrá transporte colectivo. Adaptación es lo que se necesita en este momento. Emprenda con buen ánimo el día a día es la mejor carta para enfrentar la nueva realidad.

