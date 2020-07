Especulaciones…

Sin el menor rigor metodológico circulan en el Facebook y diferentes redes sociales publicaciones que semejan ser encuestas pero no que o llegan ni a sondeos entre amigos, ya ponen a un político cualquiera por los cielos, al otro día lo tumban y al siguiente lo vuelven a levantar, total, de eso se trata, de especular para jugar con nuestros sentimientos.

De todo, algunos ejercicios realizados por personas de buena fe apuntan a que casi todo el Estado se disputará entre Morena y el PAN que, vale decirlo, en muchos municipios, donde se realizan esos sondeos se desborona, llega a perder contra su acérrimo enemigo que son los comandados por Andrés Manuel López Obrador y las razones siempre están expuestas en los comentarios, los usuarios de las redes, en Ciudad Victoria, por ejemplo, los opinantes consideran que la capital está olvidada, sumida en su peor crisis, con una pésima infraestructura, baches por todas partes, problemas con el agua potable, fugas de drenaje y servicios públicos ineficientes, eso por contárselo de manera bonita, por adornar, porque en realidad las palabras y las descripciones que se hacen son impublicables, igual sucede en casi todos los municipios excepto en Nuevo Laredo donde al parecer al que pongan va a ganar por parte del PAN.

Con todo y ello le reitero que la política no es tan sencilla de predecir y menos de la forma que lo intentan en las redes sociales, el votante es caprichoso, a veces le gana la flojera y muchas más no se convence por nadie y deja que la suerte decida su futuro, más aún, el ciudadano en México no se guía con las publicaciones feis sino por enojo, también porque lamentablemente le convencen con despensas u apoyos, se le acarrea el día de la elección y, a veces, solo a veces, por los proyectos que escucha de cada candidato.

La realidad es que las redes sociales están jugando un papel sucio en este sentido, tratan de inyectar coraje y la probabilidad de que las cosas sucedan, otra vez fomentar un voto de odio como el que hace dos años llevó a los victorenses, y a muchos municipios, a tener las actuales autoridades qué, ya vimos, han sido malas.

Vaya pues, el juego de las redes sociales, de especular con supuestas encuestas que no llegan a ser ni un remedo de estas, tienen el objetivo de hacernos enojar o, de plano desalentar a los aspirantes a ese puesto y no más.

Y aquí es donde debemos tener más cuidado desde ahora, la verdad es que no todos los militantes de un partido son iguales, ni todos los morenos son honestos ni todos los morenos son corruptos como se ha visto, lo mismo pasa en el PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, el Verde, los otros organismos que entrarán a la contienda o incluso los independientes, cada personaje tiene su forma de hacer las cosas y cada uno sus cualidades y defectos.

A que vamos, pues a que es muy temprano para dejarnos envenenar, que sería muy tonto odiar a los partidos cuando lo que debemos hacer es revisar, desde ahora, el historial de cada personaje que quiere la alcaldía para saber si será capaz de hacer un buen gobierno o no, lo demás, las especulaciones de las redes sociales que dibujan encuestas, sondeos o como se llamen, esas déjeselas a los expertos, también a quienes gustan de ellas pero no se ganche, la obligación de nosotros es no volver a equivocarnos porque ahora si la ciudad, en la que usted vive, se nos puede derrumbar en las manos.

En otras cosas… El Gobierno de Tamaulipas tuvo un logro jurídico al admitir la Suprema Corte Constitucional la Controversia Constitucional promovida contra la SENER por el Acuerdo de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional del Gobierno de México.

El hecho sienta un precedente en Tamaulipas, luego de que otras entidades del país han recurrido a la máxima tribuna del país para defender la libre competencia en materia energética con las energías limpias.

El Acuerdo publicado en mayo por la Secretaría de Energía frenaba los proyectos de energías limpias en el país, vulneraba aquellos que ya operaban y pone en riesgo millonarias inversiones para la producción de energías renovables.

La Controversia Constitucional 95/2020, resuelta el pasado 3 de julio y publicada este lunes, establece que se suspendan todos los efectos del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto.

«La medida suspensional surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superviviente», aclara el documento».

La medida cautelar solicitada por el Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas y el hecho de llevar las energías limpias al máximo tribunal del país, permite generar certeza a las empresas nacionales y extranjeras que han confiado en Tamaulipas para invertir y da cumplimiento a una sentida y justificada demanda de las nuevas generaciones: reducir las emisiones contaminantes,

Obvio, es, dicho acto nos dibuja con claridad que en estos tiempos es complicado gobernar a capricho y, sobre todo, que los Estados deben tener más participación conforme a lo que dicen las leyes.

EN NUEVO LAREDO…

El gobierno de Nuevo Laredo a través del programa, ‘Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable’, realizó por primera vez de manera virtual la entrega de apoyos, en atención a las recomendaciones sanitarias de distanciamiento social por la pandemia de Covid-19.

«El programa no se puede detener o paralizar, al contrario, debemos buscar la manera siempre de cómo poder seguir ayudándole a las escuelas y a la gente. Ya habrá un día en que habremos de regresar, que ya haya pasado todo esto y lo recordemos como un mal episodio del cual ya salimos», afirmó el presidente municipal Enrique Rivas.

En esta ocasión, el alcalde envió órdenes de compra para equipamiento a 3 jardines de niños, dos primarias y una supervisión de nivel primaria, con las cuales se llegó a 114 planteles y oficinas educativas beneficiadas. La inversión total de los cinco planteles y la Supervisión es de un millón 171 mil 79 peso.

EN LA UAT… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Sindicato Único de Trabajadores Académicos (SUTAUAT), llevaron a cabo la firma del Contrato Colectivo 2020, que rige las relaciones laborales entre el gremio docente y la máxima casa de estudios del estado.

Cumpliendo las medidas sanitarias por la contingencia del COVID-19, el Rector José Andrés Suárez Fernández y el Secretario General del SUTAUAT, Luis Gerardo Galván Velasco, presidieron la ceremonia desde el Centro de Excelencia del Campus Victoria.

En el evento transmitido por la plataforma Teams ante los representantes sindicales de las diferentes sedes de la Universidad en la zona norte, centro y sur del estado, el Rector Suárez Fernández agradeció a los docentes de la UAT el compromiso asumido para responder rápidamente a las circunstancias derivadas de la pandemia.

Expresó su reconocimiento al personal docente porque ante estos retos inesperados, cumplieron con éxito el ciclo escolar 2020-1 de la UAT, cubriéndose la gran mayoría de objetivos de los programas académicos.

“Esa actitud claro que nos enorgullece. Y que bueno poder estar reunidos aquí y a distancia para esta firma que efectivamente muestra que vamos avanzando”, agregó.

Apuntó que las difíciles decisiones que se han tomado en los últimos meses para seguir cumpliendo la misión educativa de la Universidad, se ha buscado en todo momento proteger la salud de los alumnos, de los maestros y de la comunidad universitaria en general.

En su oportunidad, el Secretario General del SUTAUAT, Luis Gerardo Galván Velasco, agradeció al Rector por su permanente respaldo a los docentes, resaltando que entre otros logros, además de los beneficios establecidos en el contrato colectivo laboral, los profesores de horario libre podrán acceder a un fondo de ahorro para el retiro.

Cabe mencionar que al concluir la ceremonia, y como parte de las prestaciones al personal académico universitario, el Rector José Andrés Suárez Fernández presidió el sorteo de vehículos para los docentes de las zonas norte, centro y sur del estado.