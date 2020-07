Cabeza, en cuarentena

Luego de dar positivo a COVID-19, el Gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, dio a conocer que presenta sintomatología leve, que su familia está bien y que se encuentra en cuarentena en un espacio aislado de su casa, desde donde continúa trabajando y en comunicación con su Gabinete del Gobierno.

GARCÍA CABEZA DE VACA detalló que periódicamente (cada 14 días) se realizaba pruebas para detectar el Coronavirus, sin embargo, al presentar algunos síntomas de la enfermedad adelantó la prueba que concluyó en el resultado positivo de contagio.

Aseguró que los miembros de su familia se encuentran bien de salud y que ya se realizaron la prueba para detectar la enfermedad, la cual resultó negativa.

Asimismo instruyó a sus colaboradores más cercanos a realizarse la prueba para descartar o confirmar posible contagio.

Solicitó a los tamaulipecos tomar medidas extraordinarias de prevención para evitar siga aumentando el número de contagios, que en ciudades como Reynosa, Matamoros, Laredo y Tampico crecen de manera acelerada.

Por otra parte, el gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA anunció que solicitará formalmente este día a la Secretaría de Relaciones Exteriores el cierre de la frontera entre Texas y Tamaulipas para viajes no esenciales, a fin de evitar que los casos de COVID-19 en la frontera tamaulipeca continúen creciendo exponencialmente.

El gobernador tamaulipeco también exhortó a las familias a evitar relajar las medidas preventivas, pues advirtió que de lo contrario, el Sistema Estatal de Salud entrará en una etapa crítica, toda vez que actualmente están ocupadas 65 por ciento de las camas destinadas para la atención de pacientes COVID-19 y los casos han superado los 7 mil mientras que las muertes son cerca de 500.

Por cierto, el Ayuntamiento de Reynosa, que preside la Alcaldesa, Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, distribuyó trípticos de información para contener el contagio:

“No bajes la guardia, Quédate En Casa, el virus sigue activo y se transmite en cualquier lugar; practica la sana distancia y usa cubrebocas en caso de salir del hogar o presentar síntomas de COVID-19”, refiere el documento.

“Las reuniones y las visitas a quien no vive contigo son una fuente de alto riesgo de contagio, aún tomando otras medidas de prevención, por eso, es mejor permanecer en el hogar para no exponerse y arriesgar a los demás”, añade.

Y concluye:

“Los casos de COVID-19 han aumentado y con ello los fallecimientos; si tú te cuidas, protegerás a quienes más quieres y nos protegemos todos; Quédate En Casa y evitemos ser víctimas de la pandemia”.

En otro tema, deje decirle que en Matamoros, las acciones de gobierno para el beneficio colectivo no se detienen, y este jueves, por instrucciones del alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ se iniciaron los trabajos de rehabilitación de pavimento en un tramo más de la avenida Solidaridad, en la que se aplicará una inversión superior a los 3 millones 400 mil pesos.

El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA informó que la citada avenida presentaba un deterioro considerable, lo que hacía difícil el tránsito a los automovilistas.

Los daños en la estructura del pavimento fueron causados por falta de mantenimiento de anteriores administraciones, por este motivo el Presidente Municipal giró instrucciones para rehabilitarlo completamente a través de acciones de fresado, afirmó.

Explicó que en las obras que está ejecutando esta administración municipal, también se incluye la renivelación de cajas de válvulas y de pozos de visita, a fin de que éstas no queden fuera de nivel del pavimento, que pudiera causar daños a los vehículos de los ciudadanos.

Esta nueva obra agregó, representa un avance en el proyecto de pavimentación que impulsa desde el inicio de su administración el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ.

Cambio de orientación temática para compartirle que el presidente municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR se solidarizó con el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, quien informó a las y los neolaredenses y tamaulipecos, que ha dado positivo a Covid-19.

“Mi solidaridad y respaldo al Gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, quien ha dado positivo a la prueba del Covid-19.

Aprovecho para hacer un llamado urgente a la población de Nuevo Laredo a respetar las medidas de sana distancia y prevención”, dijo el alcalde.

Rivas Cuéllar también respaldó el urgente llamado que FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA hizo este miércoles a las y los tamaulipecos y sus familias, ante la acelerada velocidad de contagios y muertes por Covid-19.

Por lo que el munícipe reiteró su enérgico exhortó a la ciudadanía a lavarse las manos con agua y jabón, usar el cubrebocas y sobre todo ¡quédate en casa! para frenar la pandemia y salvar a la familia.

El presidente RIVAS CUÉLLAR advirtió que el Covid-19 seguirá arrancando la vida de las y los neolaredenses, si no colaboran con el cumplimiento de las medidas de higiene y restricciones obligatorias que emitió el gobierno de Tamaulipas y el de Nuevo Laredo.

“La Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmó la muerte de dos personas más y 7 casos de Covid-19, hasta el momento Nuevo Laredo registra 51 defunciones y 733 positivos. Los casos seguirán en aumento de no seguir las indicaciones; usa cubrebocas, mantén el confinamiento social y lava frecuentemente las manos”, exhortó el alcalde.

Este miércoles, la Secretaría de Salud actualizó las cifras oficiales de la pandemia en la entidad y el saldo en Nuevo Laredo incluyó 232 casos sospechosos en investigación y 322 pacientes recuperados.

En total la dependencia reportó 312 nuevos casos positivos a Covid-19 y 13 fallecimientos que dejan a Tamaulipas con 7 mil 56 contagios y 455 muertos.

Mientras que en Tampico, el Presidente Municipal CHUCHO NADER supervisó este jueves los trabajos de pintura y mejoramiento que se realizan en los edificios aledaños a la zona del Triángulo y Plaza del Mariachi, cuyo propósito es el de ofrecer una nueva fisonomía, fortalecer la seguridad y transformar el espacio en un sitio de interés turístico.

Acompañado por el titular de Desarrollo Urbano, CARLOS DE LA ROSA DURÁN y propietarios de los inmuebles, el Jefe de la comuna dio el brochazo de inicio a la renovación y pinta de 26 fachadas de este proyecto, al que se sumaron los vecinos del lugar una vez que vieron la transformación que el Estado y Municipio están haciendo en la zona.

CHUCHO NADER explicó que mediante una inversión cercana a los 40 millones de pesos, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento porteño llevan a cabo la reposición de la red hidrosanitaria y la pavimentación a base de concreto hidráulico de las diferentes vialidades del sector, además de la renovación del sistema de alumbrado público, modernización de las plazas y embellecimiento de las bajadas en las calles; 20 de Noviembre, Colón, Olmos y Benito Juárez.

NADER NASRALLAH indicó que una vez que sea superada la contingencia sanitaria, la zona de los mercados volverá a ser el motor del desarrollo económico en la ciudad y punto de encuentro para miles de familias y visitantes, que, dijo, encontrarán en el sitio un espacio mucho más atractivo y seguro.

De otro lado, en una acertada participación en la máxima Tribuna legislativa del Estado, el Diputado ALBERTO LARA BAZALDÚA propuso brindar certeza jurídica a las y los trabajadores de Tamaulipas, mediante reformas que tipifiquen como delito de falsificación de documentos, el que alguna persona obligue o condicione al personal de una empresa e institución, pública o privada, a firmar documentos en blanco.

Asimismo, cuando se les obligue a firmar documentos que impliquen la renuncia a sus derechos o tengan como fin menoscabarlos o invalidarlos, incluso cuando impongan obligaciones sin previo acuerdo.

El Diputado ALBERTO LARA BAZALDÚA, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso, resaltó que es necesario sancionar dichas acciones en el Código Penal del Estado, con la finalidad de salvaguardar, proteger y brindar certeza jurídica a las y los trabajadores tamaulipecos.

“En México existe un problema que atañe a las y los trabajadores, ya que en diversas ocasiones, antes del inicio de una relación laboral es muy recurrente que los empleadores utilicen como condicionante, la firma de hojas en blanco para poder ser contratado”, destacó.

Resaltó que derivado de lo anterior y por la posible necesidad de obtener un trabajo, firman sin oponer ningún tipo de resistencia o rechazo a este tipo de prácticas del patrón.

“La hoja en blanco con la firma puede ser utilizada posteriormente para distintos fines, como imprimir encima una renuncia y, en el momento en que mejor convenga, ser despedido sin una liquidación respectiva; también para usarla como chantaje, obligando a los empleados a laborar bajo condiciones que no se establecieron en el contrato”, abundó el legislador.

Lo que nos recuerda que el Diputado ALBERTO LARA BAZALDÚA es uno de los principales ‘cuadros’ del PAN que previsiblemente aparecerá en la boleta electoral del 2021, pues junto con el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Diputado GERARDO PEÑA FLORES, posee uno de los más nutridos y capacitados ejércitos de operadores políticos en sus filas del Sindicato Autónomo de Trabajadores de la Industria Maquiladora.

En efecto, aunque ALBERTO LARA pudiera promoverse fácilmente como aspirante a candidato del PAN a la Alcaldía de Reynosa, porque trae posicionamiento y respaldo popular para esa empresa política, la realidad es que muchos lo visualizan más como aspirante a una curul en la próxima legislatura federal, que en el ejercicio público como presidente municipal de Reynosa.

LARA trae diariamente en la calle -¡imagínese usted!- un ejército de más de 100 mil obreros listos, montados y armados para procurar el voto para su líder, de modo que creemos que el Comité Directivo estatal del PAN ya lo trae en su agenda del 2021.

… De modo que, a esperar.

A propósito, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso, planteó incluir el término “calidad de vida” en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado, para afianzar sus derechos humanos esenciales y darle sustento al relativo a la familia.

Durante los trabajos de cierre de periodo ordinario, el Diputado HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR propuso establecer la salvaguarda de la integridad física, emocional y de los bienes, así como que la atención de las necesidades psicoafectivas de las y los adultos mayores que han requerido ser atendidas por las instituciones públicas, atañe de manera obligatoria a los familiares.

“Debido a que la familia desempeña un papel fundamental de responsabilidad, en el proceso de envejecimiento de todas las personas”, precisó el legislador en tu intervención.

Concatenando temas, el Pleno Legislativo aprobó reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para que cuando la Procuraduría de Protección detecte la falta de registro del nacimiento de una niña, niño o adolescente, realice las acciones necesarias ante las Oficinas del Registro Civil, a efecto de que emitan el acta respectiva.

Al intervenir en este asunto, el Diputado JOSÉ EDMUNDO MARÓN MANZUR citó el caso de MARÍA, quien vivió en un anonimato forzado por no tener acta de nacimiento (sus padres no tenían documentos oficiales y no pudieron registrarla), no estudió porque en la escuela no la aceptaron, actualmente a su mayoría de edad no puede tramitar la credencial de elector y tampoco registrar a sus hijos.

Por último, al ponerse en marcha la Tercera Edición de la Semana de la Sustentabilidad organizada en línea por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), se impartió la conferencia virtual “Economía Circular desde lo local; el municipio como línea de acción”, que abordó situaciones referentes al sistema de aprovechamiento de recursos, donde se privilegia la producción de bienes y servicios de manera sostenible.

El evento organizado por el Comité para el Desarrollo Sustentable de la UAT, contempló ponencias y otras actividades bajo la temática del aprovechamiento de los recursos naturales y el cuidado del medioambiente.

La conferencia virtual “Economía Circular desde lo local. El municipio como línea de acción”, fue impartida por HEBERTO CAVAZOS LLITERAS, Maestro en Ciencias por la UAT, con más de 25 años de experiencia en la gestión ambiental y social de proyectos.

En su ponencia, dijo que la crisis social y económica que actualmente vive el mundo por la pandemia COVID-19, también ha sido causada, en parte, por el deterioro medioambiental suscitado en las últimas décadas.

“Y debemos entender que necesitamos tomar la vía del desarrollo sustentable. La crisis por el coronavirus nos mostró profundas debilidades de un sistema comercial globalizado, en el cual no solo estaba apoyada nuestra economía, si no también, nuestra capacidad para alimentarnos”.

“El reto no es menor cuando vivimos en un país que se fortalece por su comercio internacional, que construyó puentes comerciales con el mundo, pero que dejó de lado fortalecer la producción y consumo local”.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.