Participan Magistrados Electorales en mesa de diálogo virtual “Justicia electoral y nuevas tecnologías”

Cd. Victoria, Tamps., 12 de Junio del 2020. – La Magistrada Gabriela Villafuerte Coello y el Magistrado Felipe de la Mata Pizaña,

tuvieron una destacada intervención en el marco del 25 aniversario del Instituto Electoral

de Tamaulipas al participar de manera conjunta en la mesa de diálogo virtual denominada

“Justicia electoral y nuevas tecnologías”.

En el mensaje de bienvenida, el Consejero Presidente Juan José G. Ramos Charre,

agradeció en el que ambos funcionarios federales electorales hayan aceptado la invitación

para participar en esta mesa de dialogo, resaltando que la modernización tecnológica se

ha vuelto una actividad prioritaria en todos los ámbitos de la sociedad.

En ese sentido, el Consejero Presidente señalo que el objetivo principal es conocer y

describir los alcances del impacto de las nuevas tecnologías en el ámbito electoral,

reconociendo en los panelistas su vasta experiencia y amplios conocimientos.



En su primera intervención, la Magistrada Presidenta de la Sala Regional Especializada

del TEPJF, Gabriela Villafuerte Coello, señalo que esta situación de pandemia vino a

cambiar la vida de manera general en todo el mundo y México no es la excepción.

“La pandemia tiene un re significado y considero que estamos en el año Cero, antes y

después del Covid, pues esta situación puso al mundo entero en una situación que no

vislumbrábamos y no teníamos la más mínima idea de lo que podría suceder”.

Con la experiencia de participar por muchos años en la carrera judicial, la Magistrada

Presidenta Villafuerte Coello, consideró que las campañas electorales ya no serán tan

reales ni objetivas, pues dijo que se van a dar otro tipo de campañas y accesibilidad a las

redes sociales.

“El proceso electoral específicamente se dará en redes sociales; el tema de la violencia

política contra las mujeres por razón de género, a partir de la reforma se va a dar una

gran perversidad, pues en ella se dará la confrontación en la contienda, teniendo

fenómenos como hacker que son personas expertas sin rostro”.

La Magistrada reflexiono en el sentido de que las tecnologías nos controlan y nos rebasan

esa es una realidad, considerando que estas nos utilizan y llevan a cabo un control

transversal, por lo que dijo, el reto de las autoridades es construir una buena estructura

porque la sociedad está en espera que se actúe ante estas nuevas tecnologías.

Por su parte, el Magistrado de la Sala Regional Especializada, Felipe de la Mata Pizaña,

en su intervención explico que luego de que se publicó en el Diario Oficial un sistema

interno denominado el juicio en línea en materia electoral, este ya se regularizo y

actualmente existen 25 tribunales locales del país que ya cuentan con este sistema, cuya

implementación se respetó todos requisitos establecidos en la Ley Electoral para los

medios de impugnación ordinario.

El Magistrado Felipe de la Mata Pizaña señaló que el TEPJF es ya un organismo judicial

digital, no en todo los aspectos pero considero que esto es el inicio y esta plataforma

electrónica es la única forma la cual se va a llevar a cabo la justicia dentro de unos años,

precisó el Funcionario Federal Electoral.

En esta mesa de diálogos, el Magistrado Electoral se pronunció para que en un futuro en

todo el país se tenga la firma electrónica avanzada tanto para magistrados y funcionarios

electorales debiendo ser la misma que se utilizaría en todo los ámbitos desde su

competencia.



Como moderadora de esta mesa de diálogos, la Consejera del IETA, María de los

Ángeles Quintero Rentería, luego de dar lectura las preguntas que se dieron en las redes

sociales del chat del canal de YouTube, agradeció a los partidos políticos, a los

Organismos electorales, Tribunales Electorales y medios de comunicación que dieron

puntual seguimiento a esta charla, misma que se puede ver su retrasmisión en la

siguiente liga

https://www.youtube.com/watch?v=rRqSEWlJVkY.